Judith deja plantada a su cita en ‘First Dates’: «Me voy a ir. Estoy muy incómoda»

First Dates ha comenzado la que es hasta ahora su temporada más importante, ya que ha saltado de Cuatro a Telecinco, con la idea de que se convierta en la gran baza de Mediaset para luchar contra El Hormiguero y La Revuelta en las noches de la televisión. El programa de citas de Carlos Sobera tiene todos los ingredientes para ser un éxito gracias a los momentos que se viven en su restaurante, donde la cita de Judith y Alberto terminó de forma precipitada por culpa de las críticas a su vestuario que recibió la comensal.

En este estreno de temporada, después de un verano lleno de reposiciones, Carlos Sobera daba la bienvenida a Judith, una administrativa de 34 años llegada desde Barcelona. Esta chica llena de positividad buscaba un chico que fuese «hablador, tradicional y aventurero», algo que podría encontrar con Alberto, un agente funerario de 36 años de su misma ciudad que se presentaba como «familiar y simpático».

Aunque sobre el papel parecían tenerlo todo para el flechazo, las cosas comenzaron con muy mal pie. Alberto, que tiene una relación especial con la muerte, ha dejado claro que no le ha gustado el look de su cita. «No me ha gustado porque va de negro y el negro es ruina. Para una cita, una mujer que va de negro es como ‘mírame, pero no me toques’», decía fuera de cámaras.

Pero las críticas de Alberto no acababan ahí: «Las personas que van de negro no me transmiten nada, solo desilusión. No me ha llamado nada la atención». Tan molesto estaba con el color de la ropa elegida, recordemos que es agente funerario, que decidió decírselo a su compañera de cena nada más comenzar: «¿Por qué te has vestido de negro? ¿Los ángeles van de luto?»

Ella, tratando de que la noche saliese adelante, le contestaba con humor: «Sabía que eras funerario y he dicho ‘vamos a enlazar el tema’». Pero él, lejos de querer seguir adelante con la velada, seguía empeñado en el mismo tema: «Has venido de luto», le decía varias veces más cuando ya habían llegado a la mesa.

La comensal de First Dates ha pedido ir al baño para poder librarse de su cita y poder criticarle un rato: «No me gusta nada, os vais a reír de mí. Estoy hasta incómoda. Nada más sentarme me ha dicho que doy mala suerte por ir de negro. A mí este vestido me encanta y no doy mala suerte», decía al equipo.

El funerario, aprovechando que estaba solo en la mesa, volvía a insistir con el tema: «Los ángeles cuando van de luto traen mala suerte. ¿Nunca te han dicho eso?», le decía a Cristina y María, las gemelas del programa que trabajan como camareras. «No y eso que he ido muchas veces de negro», le contestaba una de ellas sorprendida.

Tras su visita al baño, la catalana ha vuelto a su mesa y le ha dejado claro a su cita que tenía intención de acabar la velada: «Me voy a ir. Estoy muy incómoda y no hay química». Él, por su parte, volvía lanzarse con el tema del color negro: «No me has gustado porque vas de luto». Mientras Judith pedía marcharse en ese momento, Alberto quería quedarse en el restaurante para terminar la cena (recordemos que el programa se graba de día, por lo que podría estar grabándose perfectamente durante una mañana).

«La chica puede ir como quiera», le replicaba una de las gemelas al comensal. Tras terminar el menú, Alberto ha pasado por la sala de decisión, aunque en su caso no había nada que decidir, porque estaba completamente solo: «Ningún ser humano se puede querer vistiéndose así. Cuando ella se ha ido, he empezado a disfrutar», así se ha despedido del equipo de First Dates tras protagonizar una de las citas más tensas que se recuerdan en el programa.