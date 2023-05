Miley Cyrus se sincera sobre sus años más rebeldes: “Sé que antes estaba loca”

Miley Cyrus es la protagonista de la portada del nuevo número de la edición británica de la revista Vogue. La artista estadounidense, que se encuentra en uno de los momentos más dulces de su carrera, concede una entrevista muy sincera al citado medio, en la que ha hablado sobre sus años más oscuros.

Hace ya más de una década desde que Miley Cyrus se despedía de Hannah Montana, el papel con el que saltó a la fama mundial. Tras esto, llegó su época más rebelde, protagonizando algunos de los momentos más virales de la cultura pop de los últimos años. Y de algunos de estos momentos se arrepiente, tal y como confesó a Vogue.

No obstante, es consciente de que fue juzgada de manera injusta, pues apenas acababa de atravesar la adolescencia: «Durante años me sentí culpable y avergonzada por la controversia y los disgustos que causé», explica.»Ahora que soy adulta, me doy cuenta de lo duramente que se me juzgó».

«Los adultos me juzgaron duramente de niña y ahora, de adulta, me doy cuenta de que nunca juzgaría duramente a un niño», continúa la artista estadounidense. «Claro, a los 20 era como cualquier veinteañera. Crees que has crecido, pero ahora pienso, ‘Oh, no, yo era una niña».

En la entrevista, Miley Cyrus explica que: «No borraría mi historia ni querría que la borraran. Tener una vida interesante permite contar historias interesantes», además asegura que se ve a sí misma como una novelista que trata de contar sus experiencias

Para concluir la entrevista, la artista estadounidense mira fijamente a la cámara y recita un verso de su próximo single que dice textualmente: «Sé que antes estaba loca. Sé que solía ser divertida. Tú dices que solía ser salvaje. Yo digo que solía ser joven».

“You always feel better when you know that you just look sickening,” says @MileyCyrus, as she takes British Vogue through some of her favourite past looks. Watch the full film: https://t.co/iauBkFmK1G pic.twitter.com/siLTCBPAII

— British Vogue (@BritishVogue) May 18, 2023