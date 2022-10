Miley Cyrus rompe toda relación con su padre, el músico Billy Ray Cyrus

Durante años, Miley Cyrus y Billy Ray Cyrus fueron la viva imagen de una relación idílica entre padre e hija. Su complicidad en la exitosa serie de Disney Channel Hannah Montana, donde también encarnaban el papel de padre e hija, traspasaba la pantalla. No obstante, su relación actual nada tiene que ver con la de aquellos años.

Al parecer, la artista estadounidense ha puesto punto y final a la relación con su padre Billy Ray Cyrus, Según informan varios medios estadounidenses, Miley Cyrus habría cortado hace meses la relación que les unía.

El divorcio de sus padres después de 29 años de matrimonio, unido a una grave discusión que habría tenido este verano por la relación de Billy Ray Cyrus junto a la artista australiana Firerose, de 28 años de edad, habrían dinamitado la relación entre padre e hija.

«Midnight Sky» singer Miley Cyrus hopes to «eventually work» on her strained relationship with father Billy Ray Cyrus according to a close source. Take a look. pic.twitter.com/TRvih71sMv

— E! News (@enews) October 21, 2022