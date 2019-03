Miley Cyrus publica una inesperada imagen con Hailey Baldwin cuando eran niñas

Miley Cyrus quiso celebrar el pasado 8 de marzo por todo lo alto. Por este mismo motivo, ha llenado Instagram con fotos junto a mujeres a las que estima, entre las que pudimos ver a Nicky Minaj, Vanessa Hudgens y Katy Perry. Pero, sin duda, la fotografía que más ha sorprendido ha sido una junto a la modelo Hayley Baldwin cuando eran muy pequeñas. ¡Lo que lees!

Esta foto ha sorprendido a todos los seguidores de la cantante. Es cierto que gracias a su pasado como chica Disney todos sabemos cómo era Miley de pequeña, pero nadie sabia cómo era la modelo. Por si fuera poco, posiblemente nadie esperaba que fuera así porque, sin duda, está muy cambiada.

“I feel 100 x 100 at the same time”, fue lo que escribió la intérprete de ‘Wrecking Ball’ junto a la foto en la que Hailey, mujer de Justin Bieber, donde las podemos ver cuando ambas eran muy niñas.

En su propio perfil de Instagram, Hailey ha publicado la misma imagen y junto a ella escribió un “Oh, Dios” y un montón de emojis, por lo que vemos que la sorpresa no ha sido solo para los fans.

Pero gracias a este ‘stories’ de Miley Cyrus hemos podido ver cómo las dos coincidieron cuando eran muy jóvenes. La cantante era muy amiga de Alaia Baldwin, hermana de la modelo según contó la propia intérprete de ‘Malibú’.

Pero también sabemos, por palabras de Hailey, que la modelo de pequeña había sufrido bullying y que Miley Cyrus supuestamente había formado parte de eso.

Pero gracias a este ‘stories’ que ha decidido compartir la cantante, hemos podido comprobar que quedan muy atrás ese momento. Ahora son buenas amigas y además, la cantante nos ha revelado una etapa de la modelo que desconocíamos por completo. Y para nostálgicos de Disney, Miley Cyrus también compartió una fotos con las ex chicas Disney, Demi Lovato y Selena Gomez.