Miley Cyrus presenta este viernes su nuevo disco,‘Attention’. Se trata de su primer álbum en vivo, grabado durante su concierto en la Super Bowl Music Fest, en el Crypto.com Arena de Los Ángeles el pasado 12 de febrero. Un disco en el que la artista ha reunido muchas de las canciones más icónicas de su carrera. Pasado y presente se unen en un mismo disco, en el que a través de sus 20 canciones, hace un recorrido por sus 16 años en la música.

‘Attention’ es uno de los proyectos más especiales de de la artista estadounidense hasta la fecha. No solo por ser su primer disco grabado en vivo, sino porque además se trata de un disco hecho por y para sus fans. Después de muchos años pidiéndole un disco en directo, la artista por fin ha cumplido su deseo.

«¡Mis fans me han estado pidiendo un álbum en vivo durante mucho tiempo y estoy muy emocionada de dárselo! ¡Este espectáculo fue hecho por y para los fans», explicó la artista a través de sus redes días antes del lanzamiento del disco.

I was doing a minimal amount of live shows this year & wanted the MAXIMUM amount of fans to experience ME LIVE! This album wouldn’t be possible without my band & crew! Thank you to everyone who came to see my show & anyone who couldn’t make it THIS ALBUM IS FOR YOU! I LOVE YOU!🖤 pic.twitter.com/r6y4XwCaDw

— Miley Cyrus (@MileyCyrus) March 27, 2022