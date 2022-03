El nuevo disco de Miley Cyrus cada vez está más cerca. La artista estadounidense anunció el lanzamiento de ‘Attention’ su próximo proyecto discográfico, durante su actuación como cabeza de cartel en el Lollapalooza Brasil, que tuvo lugar en Sao Paulo el pasado sábado.

‘Attention’ es uno de los proyectos más especiales de Miley Cyrus hasta la fecha. No solo por ser su primer disco grabado en vivo, sino porque además se trata de un disco hecho por y para sus fans. Después de muchos años pidiéndole un disco en directo, la artista por fin cumplirá su deseo.

Tras haber anunciado su nuevo proyecto en su show de Brasil, Miley utilizó sus redes sociales para confirmar la noticia. “¡Mis fans me han estado pidiendo un álbum en vivo durante mucho tiempo y estoy muy emocionada de dárselo! ¡Este espectáculo fue hecho por y para los fans», se puede leer en el primer mensaje de sus redes sociales.

La artista continúa explicando el por que de este proyecto tan especial, y es que han sido sus fans los que han escogido las canciones que formarán parte del disco. Un disco en el que además, incluirá dos canciones inéditas: «¡Le pregunté a mi audiencia qué canciones les gustaría verme tocar en los próximos shows y esta es la lista de canciones que vosotros creasteis! Desde versiones favoritas de los fans hasta algunas de mis canciones más antiguas, canciones más nuevas y canciones originales inéditas, ‘You’ y ‘Attention’».

🚨 #ATTENTION #MILEYLIVE 🚨 My fans have been asking me for a live album for a long time & I am so exxxited to give it to them! This show was curated BY the fans FOR the fans! pic.twitter.com/ahxYvOgLoN

«¡Este no es solo MI álbum en vivo, es NUESTRO álbum! ¡Mis fans y yo colaboramos en esta lista de canciones! ¡OS pregunté lo que queríais escuchar y armé un espectáculo tratando de cumplir tantas peticiones como sea posible! ¡Os quiero mucho!», continúa el mensaje de la artista.

Miley Cyrus concluye su mensaje agradeciendo a sus fans su apoyo incondicional durante todos estos años, «¡Gracias por toda vuestra lealtad y apoyo en los últimos 16 años! ¡Este disco es lo menos que puedo hacer para intentar mostrar mi aprecio por vuestra dedicación! ¡Estamos juntos en esto para siempre!», finaliza el emotivo mensaje de la artista.

‘Attention’ es un álbum que, según los datos que se manejan, la mayor parte fue grabado durante su concierto en la Super Bowl Music Fest en el Crypto.com Arena de Los Ángeles el pasado 12 de febrero de 2022.

Este disco estará formado por un total de 20 canciones, entre las que se encuentran temas tan icónicos de la trayectoria de la artista como ‘7 things’, ‘Party in the USA’ o ‘The Climb’, canciones con las que comenzó a abrirse paso en el mundo de la música tras su etapa como chica Disney en ‘Hannah Montana’. Así como también, canciones que han marcado su carrera como ‘Wrecking Ball’ o ‘Plastic Hearts’.

I was doing a minimal amount of live shows this year & wanted the MAXIMUM amount of fans to experience ME LIVE! This album wouldn’t be possible without my band & crew! Thank you to everyone who came to see my show & anyone who couldn’t make it THIS ALBUM IS FOR YOU! I LOVE YOU!🖤 pic.twitter.com/r6y4XwCaDw

— Miley Cyrus (@MileyCyrus) March 27, 2022