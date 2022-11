Miley Cyrus despedirá 2022 con un sorprendente show: estos son los detalles

Miley Cyrus volverá a ser la protagonista del programa de fin de año de la BBC. Por segundo año consecutivo, la artista será la anfitriona de la gala de Nochevieja de la cadena estadounidense, tal y como ella misma ha anunciado a través de sus redes sociales.

Hace unos meses, la artista dejaba la puerta abierta a la posibilidad de volver a protagonizar el último programa del 2022. Y ahora, ha confirmado la noticia, confirmando además quien será la copresentadora con la que despedirá el 2022 y le dará la bienvenida al nuevo año.

«La fiesta de fin de año de Miley se trata de ponerse glamurosa y vestirse lo mejor posible», explica la artista en un vídeo sobre como será este programa y la estética que tendrá este año esta gala, que se emitirá el 31 de diciembre en la NBC a las 22:30 horas.

NEW YEAR, NEW CO-HOST @DollyParton ! 🍾 Tune in to Miley’s New Year’s Eve Party 12/31 at 10:30pm ET on @NBC and @peacock to watch us rock out the show. pic.twitter.com/ZhSKgYcRof

— Miley Cyrus (@MileyCyrus) November 21, 2022