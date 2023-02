Miley Cyrus celebra permanecer una semana más en el número uno global con ‘Flowers’

El regreso de Miley Cyrus a la música era uno de los más esperados de este año. La artista estadounidense comenzó el pasado 13 de enero una nueva etapa en su carrera musical con el lanzamiento de Flowers, como primer adelanto de su esperado próximo álbum de estudio, Endless Summer Vacation.

Tras el lanzamiento de Flowers y su éxito arrollador, la artista estadounidense ha logrado alcanzar por primera vez en su carrera el primer puesto del Top Global de Spotify. Un nuevo logro para Miley Cyrus, que anteriormente jamás había alcanzado esta posición en la plataforma.

En menos de una semana, Miley Cyrus arrebató la corona a Shakira y a su BZRP Session, ostentando a día de hoy el primer puesto de la lista de las 50 canciones más escuchadas a nivel global. Puesto que la artista estadounidense ha querido celebrar una semana más, agradeciendo el apoyo que sus fans le están dando a la canción.

Celebrating “Flowers” being #1 around the world again this week! I love that this record is connecting in such a positive way & it’s a pleasure to continue creating music for you. These milestones are only made possible by the listeners & my incredible fans. Endlessly thankful. pic.twitter.com/fuA2DvU324

— Miley Cyrus (@MileyCyrus) January 30, 2023