Miki Núñez sorprende con ‘Dime que no duele’, su nuevo single

Miki Núñez ha vuelto por todo lo alto. El artista catalán acaba de estrenar su esperado nuevo single, una canción titulada Dime Que No Duele, acompañada de un videoclip muy especial. Un videoclip a la vez muy personal, con el que ha conquistado a sus fans.

El artista catalán, que en estos momentos se encuentra de gira por nuestro país, ha querido mandar un mensaje con su esperada nueva canción. Una canción que se encuentra enmarcada, según los creadores de la misma, como «Un último suspiro cargado de amor, reflexión y comprensión».

Con un videoclip muy especial, que relata cómo la vida va marcándose con experiencias de todo tipo, tanto buenas como malas, Miki Núñez le pone mucho sentimiento y dulzura a la canción, para matizar recuerdos que no son tan dulces.

🩹💌

«Dime que no duele» no tenía que ser para ti. Pero hoy te has ido dejando un vacío enorme en nuestras vidas tito. Has luchado hasta el final.

Solo espero que al volar, se hayan curado tus heridas. Aunque nosotros estemos desgarrados. https://t.co/dq31fN5dc7

— Miki Núñez (@mikinunez) September 8, 2022