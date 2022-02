Miki Núñez regresa con una nueva canción, ‘10 minutos’, repleta de energía y con un sonido pop con la que comienza una nueva etapa en su carrera musical después de cerrar la que marcó su segundo álbum, ‘Iceberg’. «Llevo demasiado tiempo sin sacar música y esto es el inicio de algo grande 💙», escribió el catalán en sus redes sociales tras compartir el videoclip que día tras día ha ido anunciado en breves adelantos.

El tema está inspirado en esos amores de instituto que nace entre los pasillos y poco a poco va surgiendo la chispa, pero también quiere matizar que no siempre el “chico guapo” consigue lo que quiere. Con referencias a su infancia se acuerda de series como Pokémon («Como dijeron en Pokémon, yo te elijo a ti»), o a musicales como Grease o HSM que han inspirado al videoclip: «¿Os he dicho alguna vez lo que me gusta HSM?». Una de sus compañeras de ‘Operación Triunfo’, Julia Medina, no ha dudado en contestarle: «Yo debería protagonizar este vídeo porque soy Gabriela Montes».

No obstante, también ha tomado referencias de otras series más nuevas: “Compusimos este tema con una idea específica en mente en cuanto a la realización del videoclip, queríamos que estuviese ambientado en una universidad y nos inspiramos en la estética de la serie Sex Education. En el videoclip vemos al típico chico popular que se enamora de la chica nueva, siempre ha conseguido lo que quiere, pero viene ella y le demuestra lo contrario”, cuenta el de Terrasa.

Miki Núñez llevaba un año sin estrenar nueva música, pero ha querido esperar a cerrar la etapa de su segundo álbum de estudio, un disco que le ha dado muchas alegrías y una gira por todo el país: «A ver cómo cuento que la gira Iceberg ha sido dura, intensa, con situaciones de mier… pero que gracias a la gente que venís a los conciertos, que me escucháis, a la gente de mi equipo, a mis amigxs, familia… gracias a vosotxs, tengo lo que quiero y estoy feliz», escribía en su cuenta de Instagram el representante de España en ‘Eurovisión 2019’.

El año 2021 ha sido uno de los más importantes para él a la hora de logros, ya que desde la salida de ese último trabajo recibió el disco de platino por ‘La Venda’ y ‘Celébrate’ y el disco de oro por ‘Escriurem’ y ‘Me Vale’. También se alzó con premios como ‘Mejor Canción de Autor’ por ‘No m´ho ésperava’ y ‘Mejor Álbum en Lengua no Catalana’ por ‘Iceberg’ en los Premios Enderrock; ‘Mejor Disco Catalán del Año’ según RTVE y RNE4 y ‘Mejor Artista del Año’ y ‘Mejor Videoclip del Año’ en los Premios Rac105. Ahora, se enfrenta a una nueva aventura, se estrena en la televisión como presentador del programa musical ‘Eufòria’ de TV3 junto a Marta Torné.