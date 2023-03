Miki Núñez regresa con ‘Entre un millón’, su canción más personal

Miki Núñez ha estrenado nuevo single que lleva por nombre Entre Un Millón. Este formará parte de un nuevo proyecto del catalán del cual todavía se desconocen título y fecha de lanzamiento. Sin embargo, ya ha comenzado a crear bastante expectación alrededor del mismo.

En cuanto a estilo, el artista continúa en su senda del sonido pop con el buen rollo habitual que le caracteriza. Además, este próximo disco apunta a ser más sincero que nunca porque con todas y cada una de las canciones ha abierto su corazón tratando diferentes fases del amor y diferentes temas, pero siempre desde el espectro romántico.

Qué os esta pareciendo “entre un millón”???

https://t.co/L6b6DiW1tN — Miki Núñez (@mikinunez) March 30, 2023

Entre Un Millón narra la historia de una relación no superada. Miki Núñez reflexiona sobre cómo es posible que, si en primer lugar le eligió entre tanta gente y se querían, haya sido capaz de irse de su lado y dejarle. “Si me elegiste a mi entre un millón, si decidiste darme el corazón, si era perfecto solo tú y yo, si me quisiste tanto…”, canta el artista en el estribillo. También se lamenta por los buenos recuerdos que va a guardar para siempre en su memoria y cómo ya no podrá crear otros nuevos.

El videoclip oficial es bastante minimalista y muestra básicamente imágenes del catalán en solitario y otras con la chica que le ha roto el corazón y no consigue superar. Destacan sobre todo las escenas en las que aparece únicamente él situado enfrente de una sábana blanca en la que se van proyectando imágenes de su pasada relación como una sucesión de recuerdos.

Entre Un Millón, el nuevo single de Miki Núñez, ya está disponible en todas las plataformas digitales. Una canción en la que el cantante abre su corazón y que supone el cuarto adelanto de un disco que está por llegar, pero para el que todavía habrá que esperar un poco más.