Miki Núñez y Alfred García no decepcionan con ‘Electricitat’

Miki Núñez y Alfred García han unido fuerzas en una misma canción. El pasado viernes presentaron Electricitat, su primera colaboración. Una canción muy esperada que tras su lanzamiento, tuvo una gran acogida en todas las plataformas digitales.

Después de haberse convertido en dos de los artistas catalanes más reconocidos de nuestro país, y debido a la gran amistad que mantienen, tarde o temprano iba a llenar una colaboración y finalmente ese momento ha llegado con Electricitat.

Se trata de una canción enérgica, con el marcado estilo persona de cada artista, en la que ambos fusionan sus voces a la perfección, dando lugar a una colaboración única que ha sorprendido gratamente a los fans de los dos artistas.

.@mikinunez y @alfredgarcia convierten sus voces y melodías en “Electricitat” con su nueva canción. La conexión tan natural entre ambos artistas atraviesa la pantalla con una canción irresistible y alentadora. ¡Escúchala aquí! 👉🏻 https://t.co/PZrCbW46o3 pic.twitter.com/M3uodgzbR8 — UniversalMusicSpain (@UniversalSpain) November 25, 2022

Días antes del lanzamiento de su colaboración, Alfred compartió en su cuenta de Instagram una publicación en la que anunciaba el lanzamiento de esta canción: «La primera vez que me crucé con Miki fue en la Gala de Eurovisión de OT. Me acuerdo que nos cruzamos las miradas y le dije: «ganarás». No porqué lo supiera, ni por la canción, ni por su actuación. Sino porqué creía -y creo- que el mundo necesita más personas como él», escribió.

«El 26 de noviembre del año pasado, Miki se encontraba componiendo su tercer disco de estudio. Quedamos un día en un estudio en Madrid y le mostré una canción que tenia en el cajón y que quería que él cantara. Le encajó tanto que la rematamos esa misma tarde y, para mi sorpresa, me pidió cantarla a dúo con él. El resto es historia», detalló el artista sobre como surgió esta colaboración.