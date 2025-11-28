Mika rompe su silencio respecto al trastorno que le diagnosticaron: «Me provocó muchos problemas»

El pasado jueves 27 de noviembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de una nueva entrega de Y ahora Sonsoles, que contó con la visita de uno de los artistas más reconocidos a nivel mundial. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Mika. El coach de La Voz ha visitado el plató de Sonsoles Ónega para ser entrevistado por Pepa Romero. De esta forma, ha tenido la oportunidad de sincerarse como nunca respecto su historia, más allá de su trayectoria profesional. Y es que, a pesar de lo que muchos puedan llegar a imaginar, lo cierto es que Mika no ha tenido una vida sencilla, ni mucho menos. De hecho, cuando apenas era un niño, su padre fue secuestrado en Kuwait, por lo que su familia cayó en la ruina más absoluta por la que tuvieron muchas necesidades. Por si fuera poco, todo se complicó aún más cuando tenía unos seis o siete años.

Y todo porque se topó con una profesora que no le trataba del todo bien. Debemos tener en cuenta que Mika tenía ciertas dificultades a la hora de seguir las clases como el resto de sus compañeros, y ni él entendía qué le estaba sucediendo: «No podía leer ni escribir y es muy difícil cuando sientes que estás en el colegio y que no entiendes qué ocurre a tu alrededor», comenzó explicando en el programa de Antena 3, y añadió: «Eso me provocó muchos problemas». La cosa se aclaró cuando estuvo casi un año sin acudir a las clases, y fue entonces cuando lograron poner nombre a lo que sucedía: tenía dislexia. En ese preciso instante, la música comenzó a jugar un papel fundamental en su vida: «Cantar, trabajar, la música me dio otra forma de comunicarme con el mundo, de poder dar mis mensajes, compartir opiniones y pensamientos», confesó.

Acto seguido, el coach de La Voz fue mucho más allá: «Cuando entiendes eso tan chico, con ocho o nueve años, te cambia la vida por completo. Fue a esa edad que decidí que me gustaría dedicarme a esto», explicó a Pepa Romero. «El mero hecho de comunicarme con la gente, casi después de seis meses sin hablar, sin comunicarme por miedo, fue una revolución», afirmó el artista libanés.

Por si fuera poco, el invitado de Y ahora Sonsoles no dudó en añadir algo más: «Con una canción puedes ponerlo todo en contexto, decir lo que quieras sin hacer daño o sin que lo tomen a mal». De esta forma, tuvo claro que, para él, tanto la imaginación como la creatividad son elementos muy valiosos para él, puesto que le han permitido «ser libre» en todo momento.

Lejos de que todo quede ahí, Mika siguió tirando de sinceridad a la hora de explicar cómo fue desvelar su orientación sexual, lo que le costó dar el paso y lo agradecido que está de que todo esté evolucionando cada vez más. Aun así, quiso hacer hincapié en que muchas personas que van identificándose respecto a su orientación sexual sufren acoso en redes sociales: «Antes eso no estaba y el acoso se quedaba en la escuela, en el instituto, no salía de ahí, pero ahora todo es diferente», argumentó.