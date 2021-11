Miguel Frigenti ha vuelto a cargar contra Sandra Pica. La nominación de la catalana al colaborador y a su amiga, Adara Molinero, ha sido un giro de los acontecimientos para toda la casa. Y es que, desde entonces, la concursante es una de las personas de las que menos se fían dentro del reality.

Sandra Pica justificó su nominación a Adara y a Miguel asegurando que era lo que sentía en ese momento, sin embargo, no se ha librado de las críticas. A pesar de haber explicado sus nominaciones, el colaborador no perdona a la catalana su nominación.

«Es algo que me cuesta. Le di los puntos a Adara, porque en ese momento creía que era lo justo, pero no sería justa si ahora me posiciono detrás de ella para que se vaya. No quiero que salga y por descarte tiene que ser Cristina», señaló Sandra Pica

Frigenti: «¿Ahora Sandra llevándose bien con Cristina cuando a nosotros nos la ha puesto verde? Traición con mayúsculas» #SecretNoche11 pic.twitter.com/hg7RqWOlOM — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 21, 2021

Esta nominación ha llevado a Miguel Frigenti a sacar una conclusión: “Sandra tiene lío mental, se le mezcla la estrategia con los sentimientos. Yo el jueves entendí a Julen pero no a Sandra. En el día a día estoy bien, pero hay cosas que no me gustan de ella».

En ese momento, Jordi González intervino para expresar que «Miguel te ha acusado de estratega, Sandra». Unas palabras tras las cuales, la concursante volvió a explicar de nuevo su nominación.

«Sería hipócrita si llegados a este punto no dijera que todos tienen estrategia, pero si hubiese sido estratega habría nominado a Cristina… Es muy complicado nominar, ya le di tres puntos a Adara y no quiero que se vaya ninguna de las dos, pues ahora me pongo aquí, detrás de Cristina», explicó la catalana.