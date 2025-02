Una nueva vida se ha convertido, indiscutiblemente, en uno de los estrenos más exitosos del pasado 2024 en Antena 3. La ficción turca ha logrado conquistar a los espectadores con su espectacular historia, pero también con el talento de su reparto de actores. De hecho, ha sido gracias a esta producción que muchas personas han tenido la oportunidad de conocer a estrellas como Mert Ramazan Demir. El actor da vida al personaje de Ferit en la trama y no ha dejado indiferente a nadie con su puesta en escena. Pero, ¿cómo fueron los inicios de este artista?

Pues, tal y como él mismo ha revelado, su pasión por el mundo de la actuación nació tras una obra de teatro escolar. Un momento muy importante en su vida que, sin saberlo, terminaría marcando el transcurso de su carrera profesional. Por ello, y tras haber quedado fascinado por ese mundo, apostó por formarse en una prestigiosa escuela de interpretación. Unos primeros pasos que le llevaron a realizar su gran debut en el año 2016, pues fue elegido para realizar pequeños roles. Pero, su salto a la fama no llegó hasta tres años después, momento en el que participó en la película I Am You.

Después de este gran éxito, más proyectos profesionales comenzaron a llamar a la puerta del actor. De hecho, producciones como Çiplak, Teacher y Ölüm Zamani le ayudaron a hacerse un hueco en la industria interpretativa turca. Además, su participación en UFO le ayudó a reafirmar su lugar entre las promesas del cine y la televisión.

Una serie de trabajos por los que ha sido premiado por la crítica con premios como Mejor Actor (Chico de Oro). Pero, sin lugar a duda, la serie que ha alzado su nombre notablemente ha sido Una nueva vida. Una historia donde el actor turco da vida a un joven que se ve obligado a casarse con una chica a la que no ama. Un matrimonio concertado que estará plagado de todo tipo de emociones.

Por otro lado, en redes sociales como Instagram, el actor cuenta con más de 4 millones de seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales, sus colaboraciones con marcas publicitarias y sobre momentos que marcan su día a día.

Mert Ramazan Demir sufrió bullying en su adolescencia

Recientemente, el artista ha revelado en una entrevista que, cuando era más joven, sentía un profundo complejo por sus cejas. Durante los últimos días, el joven actor, de 27 años, acudió al programa İbrahim Selim ile Bu Gece. Un encuentro donde habló de esta difícil etapa de su vida.

De esta manera, el comunicador le preguntó por sus emblemáticas cejas. Pues, quería saber si se las depilaba u optaba por mantenerlas naturales. «Si tuvieras unas cejas como las mías, también te las tocarías», respondió con sarcasmo. «Era uno de mis mayores traumas», comenzó diciendo. Pero, el tiempo ha sido el que le ha ayudado a tener más confianza y a no prestar atención a las críticas de terceros. «Ahora es una de las cosas que más me gustan», reflexionaba sobre sus cejas. «Pero (en mi adolescencia) me quitaron toda la confianza», afirmó.