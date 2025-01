Mert Ramazan Demir se ha convertido, indiscutiblemente, en uno de los actores del momento en la pequeña pantalla. El joven, de 26 años, ha logrado hacerse un hueco en la industria del entretenimiento con sus apariciones en ficciones televisivas. Una andadura profesional con la que, a pesar de estar dando sus primeros pasos, ya ha cosechado grandes éxitos. Pero, como toda buena estrella, para poder llegar a donde está actualmente ha tenido que vivir duros momentos a lo largo de su vida. Sin embargo, en su caso y lamentablemente, todo sucedió cuando tan solo era un adolescente. Una situación completamente ajena a su faceta como actor, pero que estuvo relacionada con su físico.

Recientemente, el artista ha revelado en una entrevista que, cuando era más joven, sentía un profundo complejo por sus cejas. Actualmente, las cejas de Mert Ramazan Demir se han convertido en uno de sus rasgos más distinguibles. De hecho, su peculiar frondosidad ha cautivado por completo a todos sus fans. Pero, el actor ha revelado que él, por su parte, sintió una gran inseguridad con su rostro debido a ellas. Una inseguridad que fue infundada por sus compañeros de escuela, quiénes le hicieron bullying durante mucho tiempo.

El artista turco acudió al programa İbrahim Selim ile Bu Gece, el talk show que conduce el actor y presentador İbrahim Selim. Durante este encuentro, Mert Ramazan Demir habló de diversas cuestiones relacionadas con su trabajo y profesión. Fue entonces cuando el comunicador le preguntó por sus cejas. Pues, quería saber si se las depilaba u optaba por mantenerlas naturales.

El joven, tirando del humor, se sinceró. «Si tuvieras unas cejas como las mías, también te las tocarías», respondió con sarcasmo. De esta manera, el actor que da vida a Ferit en Una nueva vida, habló del acoso que sufrió por esta parte de su cuerpo. «Era uno de mis mayores traumas», comenzó diciendo.

El tiempo ha sido el que le ha ayudado a tener más confianza en él mismo y a no prestar atención a las críticas de terceros. «Ahora es una de las cosas que más me gustan», reflexionaba sobre sus cejas. «Pero (en mi adolescencia) me quitaron toda la confianza», confesó.

Mert Ramazan Demir cuenta lo que llegó a hacer por el complejo que sentía con sus cejas

Lejos de dejarlo ahí, Mert Ramazan Demir contó una anécdota al respecto. «Me afeité las cejas con una máquina. Solo quedaron los bordes», dijo entre risas. Pues, su complejo era tan grande que consideró que hacer eso era la mejor idea para que no se burlasen de él.

Pero, curiosamente, este acto fue el que le ayudó a valorar más sus cejas. Por aquel entonces, el actor trabajaba en una panadería durante el verano. Uno de esos días, una señora le preguntó qué se había hecho en sus cejas. Esa situación y lo mucho que le tardó en crecer el pelo fueron las que lo ayudaron con su autoestima.

«Me quitaron toda mi confianza. Recé mucho para que me crecieran. Lo cuento riendo, pero en su momento fue muy difícil», confesó. Ahora, sus cejas no solo forman parte de su identidad, también es uno de sus rasgos más envidiados. De hecho, Mert Ramazan Demir es considerado uno de los actores masculinos más atractivos de la industria interpretativa turca.