«Me daba miedo»: Máximo Huerta, destrozado al recordar a su padre en ‘El Hormiguero’

Tras la visita de Coque Malla, El Hormiguero continúa con sus invitados. Para la noche del martes han sido Albert Espinosa y Máximo Huerta los que se han sentado en la mesa de Pablo Motos con motivo del estreno de la segunda temporada de El Camino a Casa.

Se trata del programa de laSexta en el que el varios famosos recuerdan su etapa en el colegio y lo hacen recorriendo todo el trayecto que hacían desde que salían del centro escolar hasta su casa cada día. Para muchos es volver a un momento de felicidad y que recuerdan con cariño, pero para otros, como es el caso de Huerta, se trata de revivir una época llena de sombras.

La infancia del presentador y escritor no fue la más feliz del mundo debido a que sus compañeros e incluso su padre no quisieron entender su condición, por lo que vivió entre burlas y reproches hasta llegada su edad adulta. Es por eso que este programa ha sido especialmente duro y le ha llevado a revivir una etapa que tenía aparcada de su memoria, que no olvidada.

«Me prometí no hablar, pero es inevitable no recordar la infancia sin recordarle a él. Y eso que me olvidé absolutamente de todo», ha reconocido. Pese a que trata de dejar a un lado esa etapa complicada, ha confesado que Espinosa consiguió romperle: «Me puso frente al olor de mi padre, eso abrió todo y entré en barrena, le vi en el bar, en la tragaperras, volví a oír los gritos… y lo compartí en el programa».

«Me daba miedo incluso sin decir nada, solo el sonido las llaves que le anunciaba», ha reconocido. Ese miedo a su padre hizo que Máximo Huerta y su madre tuvieran desde bien pronto una conexión especial, ya que los dos tenían que defenderse cuando las cosas en su casa se complicaban: «No quería salir cuando todos mis amigos estaban divirtiéndose, porque era una especie de vigilancia, era un seguro de vida para mi madre, yo era la protección».

Tal y como contó en El Camino a Casa, que se ha estrenado en laSexta solo unos minutos después de su entrevista en El Hormiguero, la muerte de su padre llegó en un accidente en la cantera de Buñol, donde trabajaba. Pese a que fue un duro momento y un revés económico para la familia, en el fondo fue una liberación para él y su madre.

La enfermedad de la madre de Máximo Huerta

.@maximohuerta nos habla del vínculo indestructible que tiene con su madre#ElCaminoACasaMáximo pic.twitter.com/2yhvmfPBWF — El Camino a Casa (@ElCaminoACasaTV) February 13, 2024

Desde hace años el presentador decidió abandonar su vida en Madrid y apartarse de la primera línea de la televisión para centrarse en su carrera como escritor. Esa decisión fue provocada por la demencia que sufre su madre, por lo que decidió regresar con ella para centrarse en sus cuidados.

Durante este tiempo ha tenido algunos programas en la À Punt, la autonómica valenciana, y apariciones esporádicas en TVE como presentador o colaborador.

Motos no ha querido perder la oportunidad de preguntar a su invitado por su madre, aunque sin dar demasiados detalles de su enfermedad. «Estará viéndome, pero como a veces me llama Rafa y soy hijo único…», ha confesado.

«Nochevieja la pasé solo con ella y brindamos. Ella me dijo que era una pena que no estuviera Maxim… Pero yo le contesto mintiendo», algo que admite que no cambiará nada y a lo que se ha llegado a acostumbrar. Pese a que pueda parecer algo difícil de entender, asegura que «la mentira es la forma de ayudar y es sanadora» en esta ocasión y en el estado en el que se encuentra su madre.

Pablo Motos está detrás de El Camino a Casa

Máximo Huerta es solo el primer invitado de una lista que componen El Cordobés (hijo), David Bustamante, Roberto Leal, Norma Duval y Alaska. El programa está producido por 7yacción, la misma productora de la que el valenciano es socio junto a Jorge Salvador y que es responsable de El Desafío, que ahora mismo se puede ver en Antena 3 cada viernes. Por lo tanto, el presentador está detrás de tres grandes formatos pese a que solo aparece ante las cámaras con sus inseparables Trancas y Barrancas.