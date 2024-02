Coque Malla amenaza con irse de ‘El Hormiguero’ tras esta inesperada pregunta

La semana de invitados de El Hormiguero ha comenzado con la visita de Coque Malla, uno de los músicos y cantantes más legendarios de nuestro país. El que fuera líder del grupo Los Ronaldos, con los que triunfó en los años 90, ha conseguido hacerse un hueco en la escena del rock en español desde que canta en solitario.

Al plató ha acudido para hablar de varios proyectos como su nuevo disco, titulado Aunque estemos muertos y la gira con la que los presentará en los próximos meses. También regresa al cine con la película Buscando a Coque, en la que su personaje está envuelto, sin quererlo, en un asunto de cuernos de la pareja formada por Alexandra Jiménez y Hugo Silva.

El cantante habló de su nuevo trabajo, confirmado que «todas las canciones van en torno a la muerte como metáfora de lo que se apaga, cuando las cosas se apagan o se acaban, pero el disco se rebela ante eso y ha generado una energía total».

Pese a que en este punto de su carrera está completamente alejado de su pasado exitoso, lo cierto es que ha conseguido reconciliarse con algunos de los éxitos que tuvo en el pasado. «Cuando conseguí darle valor a mi repertorio y que el público lo asumiera, me reconcilié con esas canciones. Estuve un tiempo sin cantarlas porque tenía que dar peso a que ahora era otro tipo de autor. Fue muy difícil estar cantando en sitios para 20 personas», ha confesado.

Coque Malla amenaza con marcharse en plena entrevista

Tras hablar de su música y su gira, llegó el turno de la parte de la entrevista en la que Trancas y Barrancas toman el control, momento en el que el invitado de El Hormiguero se enfrenta a cualquier tipo de pregunta.

Las hormigas eligieron para Coque una de sus secciones más conocidas, en las que obligan a elegir entre dos opciones, algunas de ellas muy complicados, y teniendo que decidir que una de ellas «desaparezca de la tierra para siempre». El cuestionario comenzó fuerte, haciéndole decidir entre vino o cerveza, decidiendo que el vino no hubiera existido nunca «para que mi hígado estuviese mucho mejor».

Con esta lógica aplastante parecía que el juego se le iba a dar bien, pero en la segunda pregunta todo se ha complicado, ya que le han tocado la música. Barranca avisaba: «Te voy a poner en un aprieto. ¿Los Rolling Stones o los Beatles»? Tras escuchar la pregunta, el invitado ha decidido levantarse: «Me voy».

Indignado con tener que elegir entre dos de los grandes grupos que han marcado su vida y su carrera musical, aseguró que aquello era como tener que elegir entre su padre o su madre. Tras meditarlo unos momentos, Malla respondió: «Si uno de los dos no existiera, el mundo sería un horror. Prefiero desaparecer yo… así que me quedo con The Rolling Stones».

Confundido con un conocido actor internacional

El presentador ha querido destacar el parecido que el invitado tiene con el actor Pedro Pascal, que también ha pasado por El Hormiguero, famoso por sus papeles en Juego de Tronos o Narcos. Aunque no es nada nuevo para él, para Motos es ha sido llamativo al tenerle tan de cerca.

«Voy a acabar pensando que sí. Las primeras veces que me lo decían no me lo creía porqué él es un cañón y yo no, pero me lo voy a empezar a creer», ha dicho. Ante las cámaras ha querido recordar una anécdota que le pasó con unas chicas extranjeras que no le reconocieron: «Me llegaron a confundir en un restaurante, eran mexicanas, que no me conocían a mí, claro».