La desconocida relación de Jennifer Aniston y Matthew Perry fuera de ‘Friends’

La muerte del actor Matthew Perry ha dejado un enorme hueco entre los fans de la serie Friends, una tristeza que los que fueron sus compañeros durante años sufren. Pero de todos ellos, Jennifer Aniston es la que tuvo una mayor relación con el fallecido fuera de los platós y que luchó con él por sacarle de las adicciones que sufrió durante años.

La fama puede ser un pesado lastre si no se sabe llevar, eso es lo que le ocurrió al mítico Chandler cuando la serie pasó a ser uno de los fenómenos de los años 90. Todos comenzaron siendo casi unos desconocidos para transformarse en estrellas en todo el planeta en un momento en el que no había plataformas de streaming como Netflix.

Esa presión llevó a Matthew a caer en adicciones en drogas y alcohol, unos problemas que, aunque trató de esconder, no logró mantener ocultos. Aunque todos los sabían, Aniston fue la primera atreverse en hablar con él y ofrecerle su ayuda.

No era una ayuda cualquiera, el actor no tardó en caer rendido ante su compañera de serie, algo que contó en su libro de memorias Amigos, amantes y aquello tan terrible. Aunque él trato de tener una relación, Jennifer siempre le rechazó, aunque nunca se separó de él para evitar que cayese al pozo.

El amor de Matthew Perry por su compañera llegó antes de ser compañeros de trabajo, pero verse todos los días no hizo más que aquello fuese más duro todavía. «Me cautivó inmediatamente. ¿Cómo no iba a estarlo? Y me gustó. Tuve la sensación de que ella también estaba intrigada, que tal vez iba a haber algo», escribió en su libro.

Pero lo peor no sería un amor no correspondido, ya que Aniston se enamoró de David Schwimmer, actor que dio vida a Ross Geller. La relación que mantuvieron Rachel y Ross pasó a la vida real, mientras que el Perry debía aguantar el tipo.

Por suerte, con el tiempo acabó dejando el amor para dar paso a la amistad que sin que los fans de la comedia supieran ha durado hasta la actualidad.