La última publicación de Matthew Perry en redes sociales antes de su muerte que inquietó a sus fans

El mundo está consternado tras conocer la noticia de la trágica muerte de Matthew Perry. El que interpretase a Chandler Bing en Friends ha fallecido el pasado sábado, a los 54 años, en su domicilio de Los Ángeles. Al parecer, la policía encontró el cuerpo sin vida del actor estadounidense en el jacuzzi de su casa, aproximadamente a las 16:15 hora local.

Pero no solamente se está hablando de su fallecimiento, sino también de la que es su última publicación en redes sociales. Algo que vio la luz tan solo cinco días antes de que se produjera su muerte. En la fotografía en cuestión, podemos ver al actor disfrutando al máximo de ese jacuzzi donde, tan solo unos días después, ha aparecido su cuerpo sin vida.

Lejos de que todo quede ahí, otra de las tantas cosas que llaman la atención de esta imagen es que, tirando de ese humor que tantísimo le caracterizaba, Matthew Perry quiso hacer un juego de palabras con su nombre y el de uno de los superhéroes más reconocidos en todo el mundo. Estamos hablando, cómo no, de Batman.

De esta forma, el estadounidense compartió el siguiente texto: «¿Así que el agua caliente arremolinándose te hace sentir bien? Soy Mattman». No era la única referencia a Batman que hacía, ya que en las últimas imágenes que compartió en su red social, también le mencionó. Algo que, evidentemente, llegó a generar muchísima inquietud entre sus seguidores.

Es más, muchos de ellos quisieron preguntar a Matthew Perry, a través de comentarios, si se encontraba bien. Sobre todo porque, desde esa publicación, nada más se volvió a saber de él. Lo que nadie era capaz de imaginarse es que, tan solo unos días después, iban a conocer la noticia de su trágica muerte. Y no solamente eso, sino que ese fallecimiento se produjo precisamente en ese jacuzzi que aparece en la última fotografía que publicó.

Las hipótesis sobre la muerte de Matthew Perry

Hay que tener en cuenta que, por el momento, no se ha confirmado la causa exacta del fallecimiento del actor estadounidense. En un principio, la hipótesis que se baraja es que podría tratarse de nada más y nada menos que un ahogamiento. A pesar de todo, se ha comenzado una investigación para tratar de esclarecer los hechos.

Eso sí, el Departamento de Policía de Los Ángeles que se encarga de robos y homicidios, en los primeros informes emitidos, ha confirmado que no hay ningún tipo de actividad criminal que pueda llegar a estar relacionada con este fallecimiento. Es más, a pesar de que no es ningún secreto que su vida ha estado marcada por la constante lucha contra las adicciones y el alcohol, todavía no se sabe si esto podría haber llegado a tener algo que ver en su fatídica muerte.