El Hormiguero sigue en una racha espectacular y continúa ganando en audiencias a La Revuelta. El programa de David Broncano sigue acusando el desgaste y ya no se acerca ni de lejos a los datos que hacía a comienzos de temporada, perdiendo desde hace varios días su duelo con el show de Pablo Motos, que se mantiene en sus datos habituales. Los culpables de los buenos resultados —que más adelante detallaremos— fueron Susanna Griso y Matías Prats, que han pasado por el plató para celebrar el 35 aniversario de Antena 3, cadena de la que son imagen desde que formasen pareja en informativos.

La presentadora de Espejo Público ha recordado que durante su etapa junto a Matías había muchos momentos en los que no sabía como reaccionar a sus chistes, algo que reconoce que incluso se podía notar en la pantalla, porque no le hacían nada de gracia: «Ahora sí le rio bastante las gracias, antes no tanto». Es por eso que al mítico presentador le parecía casi como un reto conseguirlo: «Susanna era bastante tímida y tenía un carácter muy especial, yo veía que otras personas al rededor que sí que se reían, pero ella nunca, no había manera de hacerla reír».

Pero ese no era un impedimento para que tuvieran una gran relación, ya que la ahora presentadora de Espejo Público guarda un enorme recuerdo de aquella etapa, puesto que vivió con él su primer embarazo. «Con Matías he vivido muchas cosas, entre otras mi primer embarazo, mi niño se crio en el camerino de Matías Prats, porque yo no tenía camerino propio, y me iba al suyo con el sacaleches y la neverita».

La confesión de Matías Prats que poca gente conocía hasta ahora

El presentador aterrizó en septiembre del año 1998 en la cadena de Atresmedia, después de protagonizar un sonado fichaje desde TVE, donde era la cara de la información para todos los españoles. Como era lógico, este movimiento se produjo para hacer subir las audiencias de los informativos de Antena 3, pero las cosas en televisión no son tan rápidas y eso tardó en suceder, por lo que estaba nervioso de lo que pudiera ocurrir.

Acostumbrado a trabajar durante mucho tiempo en la tranquilidad de una cadena pública, que entonces era la más vista de la televisión, tenía miedo de poder ser despedido por no cumplir con lo esperado. «Yo creo que no lo sabe nadie, solo la familia, y espero que no le importe, porque, además, es muy simpática. El presidente de Planeta (el grupo propietario de Atresmedia), también de Antena 3, un día me llama y me dicen que quiere verme», ha recordado el presentador.

«Llevaba un año y medio o dos años al frente de Antena 3 Noticias. Pensé que me iban a dar puerta, porque no atraía la audiencia que esperaban», ha confesado. Es por eso que temía que esa reunión fuese un ultimátum o para comunicarle su despido, aunque no fue así.

Una vez juntos, el presidente le confesó algo muy importante para él, ya que le contó que su nieto sólo comía cuando estaba él en pantalla. De lo que pensaba que sería una mala tarde, se convirtió en una anécdota que recuerda desde entonces, aunque nunca la había contado en público hasta ahora.

‘El Hormiguero’ triunfa en audiencias sobre ‘La Revuelta’

Pese a que durante algunas semanas el duelo entre Broncano y Pablo Motos ha estado del lado del programa de La 1, el tiempo está demostrando el poder que tiene el programa de Antena 3, que ha sabido aguantar el tirón. Desde que comenzó el año 2025 ha conseguido darle la vuelta a la tendencia y raro es el día en el que no vence al show de la pública.

En la noche del miércoles, Motos y su equipo logrando un buen 15.7 % y 2.094.000 espectadores en la franja de estricta coincidencia. Por su parte, La Revuelta se descuelga por la lucha del liderato con un 13.1 % y 1.742.000 televidentes. La isla de las tentaciones ha resultado ser la mejor baza para Telecinco, que ha conseguido robar espectadores a la pública gracias a la mucha gente joven que lo sigue, por eso alcanza un buen 10.9 % de share y 1.450.000 espectadores.