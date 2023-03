‘MasterChef 11’: dos antiguos aspirantes del Junior llegan al casting final

Este lunes 27 de marzo regresó a La 1 de TVE el talent culinario más famoso de la televisión. En el estreno de la undécima edición de Masterchef los espectadores conocieron a los nuevos aspirantes del concurso, entre los que se encuentran algunas caras conocidas.

Entre ellos, dos aspirantes de Masterchef Junior, Víctor de la segunda edición y Álex de la cuarta. Ambos sorprendieron a los jueces en el casting final, al ver que pasados unos años la cocina continúa siendo su vocación y siguen sintiendo que es a lo que se quieren dedicar.

Es la primera vez que aparecen candidatos junior en la edición de adultos», dijo Pepe Rodríguez sorprendido. «El programa te deja marcado. A mí me dejó un recuerdo muy bonito y siempre he querido volver», explicó Víctor, aunque el joven no consiguió pasar el casting final.

Por su parte, Alex si que pasó el casting final. «Fui finalista de MasterChef Junior 4», dijo el aspirante. En ese momento, Samantha sacó su teléfono móvil y buscó la foto de Alex en la edición de niños. Pepe Rodríguez exclamó muy emocionado: «Nos alegra muchísimo que aquella pasión por la cocina haya perdurado».

«Tengo muchas ganas de aprender, crecer, disfrutar… Es otra oportunidad que me da la vida para seguir formándome. Salí de aquí, no sabía que estudiar, me enfoqué para la cocina y mira», expresó Alex de vuelta en las cocinas de Masterchef.

«El plato que has hecho… ¡Con qué narices y desparpajo!», exclamó Pepe Rodríguez. «Te vamos a exigir más que a nadie, pero te queremos aquí», expresó el juez mientras el aspirante le miraba sin poder contener la emoción.