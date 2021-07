Este miércoles las redes sociales se llenaron de críticas hacia Antena 3 por el “maltrato” a los espectadores de ‘Mask Singer’. Todo comenzó porque en un principio parecía que la cadena había retrasado el inicio de la nueva gala del programa, sin embargo, en esta ocasión no se emitió una nueva entrega.

‘Mask Singer’ se caracteriza por empezar casi siempre bastante tarde, por lo tanto, este miércoles en un principio los espectadores pensaron que simplemente se trataba de un retraso en la programación.

Una hora más tarde de cuando se suponía que debía comenzar la emisión de la nueva gala, el programa seguía sin comenzar y sin dar explicaciones en las redes sociales. Sin embargo, el tweet donde se anunciaba que había un nuevo programa, fue eliminado, algo que hacía presagiar que finalmente no se emitiría una nueva entrega.

El mal trato de Antena 3 con los seguidores de #MaskSinger7 no tiene nombre. Vamos a terminar cogiéndole tirria al programa. Nos cuelan una repetición de El Hormiguero y una promo eterna de Tierra Amarga en vez de adelantar el inicio de la gala. Os lo estáis cargando @antena3com pic.twitter.com/CJa1qtdWrw — Darío del Alcázar (@DarioDelAlcazar) July 7, 2021

Sea como fuera, finalmente no se emitió una nueva entrega del programa de máscaras, sino que en su lugar, la cadena emitió un refrito de todas las entregas de la segunda temporada. Y lo peor, sin avisar a los espectadores de que no iba a haber gala. Por lo tanto, las críticas no tardaron en apoderarse de las redes sociales.

En Twitter, los espectadores de ‘Mask Singer’ estallaron contra la cadena por haber jugado con ellos, siendo una falta de respeto a los espectadores que en ningún momento se comunicase que no iba a haber una nueva entrega.

Mientras que las publicaciones de la cuenta de Instagram del programa, también se llenaron de quejas en forma de comentarios de los espectadores, que no entendían la manera en la que la cadena había actuado. Por si fuera poco, en Twitter también se creó una cadena para que la entrega de la semana que viene tenga menos audiencia.

Creo que se le está faltando el respeto a los espectadores @MaskSingerA3. Siento decirlo porque soy un gran fan del programa. Y todo por el share. #MaskSinger7 — Blue Jeans (@FranciscodPaula) July 7, 2021

Antena 3 decide no emitir una gala nueva de #MaskSinger7 debido a la #EURO2020. Lo que más grave me parece es que NO se comunique al espectador esta decisión. No cuesta nada poner un faldón o poner un tuit al respecto. — M 📺 (@casasola_89) July 7, 2021