No es ningún secreto que Mask Singer se ha convertido, inevitablemente, en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Atresmedia acertó de lleno con este formato que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. Tras la eliminación de Helado y Churros, el pasado miércoles 4 de diciembre, pudimos disfrutar de la semifinal de la cuarta edición de Mask Singer. Sobre el escenario del programa presentado por Arturo Valls pasaron las cuatro máscaras que se jugaban el pase a la Gran Final. Estamos hablando, por tanto, de Cobra, Mosca, Tiburón y Rinoceronte. Para tratar de convencer a los allí presentes de no ser el desenmascarado de la noche, los cuatro concursantes nos regalaron unas actuaciones de ensueño. Y es que no estuvieron solos, ya que grandes artistas dieron el paso de actuar junto a ellos sobre el escenario.

Rinoceronte fue la primera máscara en actuar, y lo hizo con Chenoa con quien interpretó Bailar contigo. Poco después, la protagonista fue Cobra que, junto a Ruth Lorenzo, cantó Good girls don’t lie nos regaló una de las actuaciones más sonadas de todas las ediciones de Mask Singer. La tercera máscara en aparecer sobre el escenario fue Mosca junto a David Bustamante para interpretar Dos hombres y un destino. Por último, Tiburón contó con Álvaro Soler para deleitar a todos los allí presentes con Oxígeno. Sin duda, fue una de las galas de Mask Singer más completas pero, sobre todo, con más nivel de las que se recuerdan. Es un hecho que los cuatro se merecían muchísimo pasar a esa Gran Final en la que solamente había hueco para tres máscaras. Tras una votación entre los presentes en plató, finalmente Rinoceronte se quedó a las puertas de la última gala de la cuarta edición.

¿Quién era Rinoceronte en Mask Singer 4?

Tras conocer qué concursantes se disputarían la Máscara de Oro en la Gran Final, a Rinoceronte se le dio el protagonismo que merecía tras su eliminación. Fue entonces cuando Arturo Valls recordó las apuestas de los investigadores: Javier Calvo apostó por Amelia Bono, Javier Ambrossi por Beatriz Luengo, Alaska por Maribel Verdú y, por último, Ana Milán dio el nombre de Esther Cañadas.

Poco después, Rinoceronte comenzó a quitarse la máscara para dejar completamente impactados a todos. ¡Uno de los investigadores había acertado de lleno! Tras este personaje tan curioso y particular se escondía nada más y nada menos que Esther Cañadas.

Una de las modelos más reconocidas en todo el mundo no dudó un solo segundo en formar parte de la cuarta edición de Mask Singer. Nada más conocer su identidad, y tras haber acertado, Ana Milán quiso hablar: «Ha sido una barbaridad. ¡A mí me has quitado el sueño!». Poco después, tras asegurar que se lo había pasado en grande, Esther reconoció cuál era uno de sus objetivos: «Quería conocer a los Javis».

¿Quiénes son los finalistas de Mask Singer 4?

Tras haber descubierto la identidad de Rinoceronte, tan solo quedan tres máscaras en el concurso. Se trata de Mosca, Tiburón y Cobra. De esta forma, el próximo miércoles 11 de diciembre no solamente descubriremos quién es el ganador sino que, además, también sabremos la identidad de los tres concursantes.

Por lo tanto, vamos a vivir una noche verdaderamente única y especial que promete no dejar indiferente a nadie. Es un hecho que esta cuarta edición está repleta de talento, por lo que estamos convencidos de que Mosca, Tiburón y Cobra nos van a brindar grandes actuaciones pero, sobre todo, van a dejarnos sin palabras al desvelar sus identidades. ¡Que gane el mejor!