No es ningún secreto que Mask Singer continúa siendo uno de los programas estrella de la televisión en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega en Antena 3. Esta cuarta temporada, que se estrenó hace tan solo unas semanas, no está dejando absolutamente indiferente a nadie. Y todo por los desenmascaramientos que se están produciendo. ¡Nos están dejando verdaderamente perplejos! Un claro ejemplo lo encontramos la pasada semana, donde descubrimos la identidad de Corazón (Ana Boyer y Fernando Verdasco) y Piña (Gloria Serra). Este miércoles 27 de noviembre, las máscaras del Grupo B se enfrentaban para tratar de conseguir las dos últimas plazas disponibles para la esperadísima semifinal, en la que ya se encontraban Mosca y Tiburón. Así pues, Cobra, Helado, Churros y Rinoceronte tenían que ofrecer la mejor versión de sí mismos para continuar en el concurso.

De esta forma, los espectadores pudieron disfrutar de cuatro actuaciones de ensueño, en la que los investigadores Ana Milán, Alaska, Javier Calvo y Javier Ambrossi trataron de elaborar sus teorías para tratar de descubrir la identidad que se esconde tras cada máscara. Los cuatro estuvieron acompañados por Paco León como invitado especial, que también jugó a ser investigador de Mask Singer 4 por una noche. Así pues, en un momento dado de la noche, los que se encontraban en el plató tuvieron que votar. Solamente ellos tenían en su poder escoger la máscara que debía dar a conocer su identidad. Finalmente, descubrimos que los primeros salvados de la noche eran Helado, Cobra y Rinoceronte, por lo que Churros tenía que desenmascararse. Sin duda, estamos ante uno de los concursantes más enigmáticos de la edición. Después de todo, por fin íbamos a descubrir este gran misterio. ¡Ha llegado el momento de hacerlo!

Un periodista deportivo se escondía tras Churros en Mask Singer 4

Debemos tener en cuenta que los investigadores estaban realmente confusos ya que no tenían muy claro quién podía ser Churros. Javier Ambrossi apostó por Juanra Bonet, mientras que Javier Calvo estaba convencido de que era José Mota. Paco León dio el nombre de Colate, Ana Milán el de Jose Mari Bakero y, por último, Alaska creyó que Churros era Carlos Latre.

Pero ninguno estuvo ni tan siquiera cerca de adivinar la identidad de esta máscara. Tras empezar a corear el ya icónico «¡quítatela, quítatela!», los espectadores de Mask Singer 4 descubrieron que tras Churros se escondía uno de los periodistas deportivos más conocidos de nuestro país: ¡Antonio Lobato!

«Al principio casi me pillan, porque hablabais de periodistas», comenzó diciendo el desenmascarado. Javier Ambrossi no dudó en darle la enhorabuena: «¡Te has metido al público en el bolsillo!». A su vez, el ya ex concursante de Mask Singer 4 habló de su experiencia en el programa: «Mi familia cree que canto fatal (…) Me lo estaba pasando muy bien y me da coraje, porque me dedico a algo donde la gente es competitiva, pero es que hay mucho nivel».

Helado, Cobra y Rinoceronte se jugaban el paso a la semifinal de Mask Singer 4

Tras haber despedido a Antonio Lobato, llegó el Asalto Final. De esta forma, las máscaras restantes del Grupo B tenían que enfrentarse interpretando un pequeño fragmento de una canción. Y es que, en tan solo unos segundos, tenían que lograr convencer a todos los allí presentes para continuar una semana más en Mask Singer 4.

Después de la última de las actuaciones, Arturo Valls anunció que se abría una nueva votación para descubrir el nombre de la nueva máscara eliminada. De esta forma, no tardamos en descubrir que la primera salvada de este Asalto Final y que, por ende, se colaba en la semifinal era nada más y nada menos que Cobra. Posteriormente, supimos que la última de las plazas en esa semifinal era para Rinoceronte y que, por tanto, Helado había sido eliminada.

Una atleta olímpica se escondía tras la máscara de Helado en Mask Singer 4

Los investigadores recordaron cuáles eran sus apuestas para esta máscara. Javier Ambrossi dijo Paula Badosa, Javier Calvo nombró a Sara Carbonero, Paco León apostó por Hiba Abouk, Ana Milán aseguró que Helado se trataba de Laura Escanes mientras que Alaska dio el nombre de Rosalía. De nuevo, ninguno de ellos estuvo cerca de adivinar la identidad de esta máscara.

Puesto que, tras Helado, se encontraba nada más y nada menos que Ana Peleteiro. «¡No me lo puedo creer!», exclamó Ana Milán, visiblemente impactada con la noticia mientras que Javier Ambrossi fue más allá: «Es una campeona, maravillosa». La gallega no tardó en pronunciarse tras haber disfrutado de esta experiencia: «Estoy feliz por haber podido venir».

Arturo Valls no quiso perder la oportunidad de dirigirse a la ya ex concursante de Mask Singer 4: «Es un privilegio tener a una campeona como tú». Antes de despedirse, Ana Peleteiro quiso hacer una confesión a los espectadores del programa: «No me tiré al suelo cuando dijisteis Rosalía porque no podía. (…) Esconder el acento fue un reto».