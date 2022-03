Desde hace varios días, mucho se comenta sobre los nuevos participantes de la nueva edición de ‘Supervivientes’. Parece que los primeros nombres poco a poco van saliendo a la luz, y mientras, también salen a la luz algunos rumores. Entre ellos, la supuesta participación de Marta Riesco.

Mientras que rostros de Telecinco como María Patiño, hacen sus propias suposiciones, entre ellas el hermano de Isabel Pantoja, en las redes también se rumorean algunos nombre de supuestos participantes. «Creo que pide un millón de euros», dejó caer María Patiño sobre Agustín Pantoja.

Por otro lado, otros nombres que han sonado han sido los de Julia Janeiro, aunque ella misma lo ha negado, el de ex novio de Rocío Flores Manuel Bedmar, Carmen Borrego e incluso Marta Riesco.

Marta Riesco lo da todo en directo interpretando su canción 💥 #YaSonLasOcho9M https://t.co/Ne8PGN4ybE — Ya es mediodía – Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) March 9, 2022

La propia Marta Riesco se pronunció sobre estos rumores el pasado miércoles en el programa ‘Ya son las ocho’ de Sonsoles Ónega, y lo hizo para desmentir su participación, con una surrealista confesión: «Reconozco que sería un circo de persona, pero no me subo ni en un avión, así que no me voy a montar en el helicóptero. No voy a ir a ‘Supervivientes’. No me tiro ni de un trampolín», señaló ante las insistentes preguntas de sus compañeros del programa.

Más tarde, la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ añadió que: «No me interesa. Me gustaría seguir haciendo mis reportajes, mis cosas, seguir haciendo entretenimiento… Pero no quiero exponerme de esta manera, no me llama la atención. Hay cosas de mí que hacen gracia, pero no me veo allí».

Y es que de momento, ‘Supervivientes’ solo le llama para verlo desde el salón de su casa, como ella misma afirmó, negando rotundamente su participación en el reality. «Solo me gusta verlo como espectadora, debatir… Pero no estar allí. Hay cero posibilidades», concluyó.