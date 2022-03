Antonio David Flores y Marta Riesco siguen dando mucho que hablar en los pasillos de Mediaset. A pesar de los continuos rumores de ruptura, ninguno de los dos ha confirmado nada, y la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ sigue jugando al despiste cada día con la prensa. E incluso, este miércoles intentó torear a Jorge Javier Vázquez.

El presentador de ‘Sálvame’ salió a buscar a la reportera por los pasillos de Telecinco que unen el plató del formato de La Fábrica de la Tele con el de ‘Ya son las ocho’, el programa presentado por Sonsoles Ónega. Y no tardó en encontrarse con ella.

Marta Riesco no dudó en echarle en cara al presentador como se dirige a Antonio David Flores, algo que no le gusta nada, tal y como ella misma le hizo saber durante su encuentro en los pasillos de Telecinco. «No me gusta que le llaméis ‘El Penas’», le dijo la reportera.

Marta Riesco lo deja claro en @salvameoficial: «Me gustaría casarme, claro que sí» https://t.co/wZ3P5FlIkT — Telecinco (@telecincoes) March 9, 2022

Por otra parte, esta no es la primera crítica que recibe el presentador por su apelativo hacia Antonio David. En su momento, Rocío Flores ya se mostró muy disgustada con el catalán por llamar a su padre de esa forma. No obstante, a Jorge Javier Vázquez no parece importarle ni lo más mínimo.

«No hay que faltar el respeto a nadie. Además, Antonio David es muy divertido», añadió Marta Riesco. Tras esto, Jorge Javier preguntó a la reportera la razón por la que todavía no ha ido a verle al teatro por su obra Desmontando a Séneca. «Antonio David nunca me ha impedido ir a verte al teatro. Pero no voy a ir porque claro… no puede ser», ha contestado ella sin dar más detalles.

Finalmente, Marta Riesco se ha despedido del presentador mientras este aseguraba que ya nunca más llamaría ‘El Penas’ al ex marido de Rocío Carrasco: «A partir de hoy, le voy a llamar ‘Alegría de la huerta’», dijo entre risas.