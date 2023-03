Marta Peñate y Adrián tienen un tenso momento en ‘El debate de las tentaciones’: “¿Me puedes dejar hablar?”

El pasado 28 de febrero, Adrián se convirtió en el invitado estrella de El debate de las tentaciones, para comentar como ha sido hasta el momento su paso por el concurso. Allí tuvo que enfrentarse a las opiniones del resto de colaboradores, incluidas las de Marta Peñate, con quién vivió un tenso encuentro.

El programa emitía las imágenes de su beso con Keyla, tras haberse pasado varios días llorando por el miedo a perder a Naomi, su novia. Marta Peñate aprovechó la ocasión para pedirle explicaciones sobre el comportamiento que había estado teniendo: «Ahora tienes que explicar esto, ¿ahí te hackearon el cerebro? Después de los pollos que has estado armando y venga a llorar, ¿ahora haces esto?», le reprochaba la colaboradora.

Adrián: «Llegó un punto que pensé que igual estaba loco» 🍎 #TentacionesDBT6

🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/pE1jcWwB2w — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 1, 2023

«Yo en ese momento venía destrozado y reventado. Yo ahí veo que estoy chalao, pero obviamente no veis la mitad de las cosas, Déjame explicarte y ya está», le decía Adrián tratando de contener la risa. Marta Peñate sin embargo, se mostraba muy enfada pues pensaba que a Naomi le había metido mucha caña y a él no le estaba diciendo prácticamente nada.

«Te veo más débil y a ella más fuerte. Me has hecho la cama, me has hecho creer que eras un señor de los pies a la cabeza y de repente toma, beso y cuernos», le comentaba muy decepcionada. Adrián por su parte se defendía, acusando a su compañero de que todos nos equivocamos alguna vez en la vida, e incluso ella lo ha hecho: «Los señores también se equivocan y todos nos hemos equivocado alguna vez en la vida», expresaba.