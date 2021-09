La nueva temporada televisiva de Mediaset está trayendo consigo fichajes de los más inesperados. Si hace tan solo unos días la audiencia fue testigo de la incorporación de Alba Carrillo y Carmen Borrego al equipo de ‘Sálvame’, ahora ha presenciado el fichaje de Alexia Rivas en el plató donde trabaja Marta López, ‘Ya es mediodía’.

Por lo que parece esta nueva temporada promete ser de lo más intensa para ambas colaboradoras. Por ello, el programa quiso romper el hielo de una vez por todas y las reunió a ambas en la presentación de Alexia. Un encuentro donde las que fueron protagonistas del ‘Merlos Place’ se lanzaron todo tipo de dardos envenenados.

Alexia Rivas y Marta López se ven las caras por primera vez en #YaEsMediodía820 https://t.co/hhseNIopLy — Ya es mediodía (@yaesmediodiatv) September 8, 2021

«Ella es muy rápida con las amigas, como con los novios», apuntaba Alexia Rivas a colación del nuevo noviazgo de Marta López con un joven Guardia Civil. «No tan rápida como tú», le reprochaba la ex concursante de ‘Gran Hermano’. Pero lejos de dejarlo ahí, Alexia Rivas le ha recriminado la forma en la que se dirige a ella tras las cámaras.

«Tendrías que referirte a mí con más educación y no referirte a mí como la tía que se trincó a tu novio», apuntaba. Pero, para sorpresa de todos, Marta terminó resaltando las cualidades profesionales de la de Ponferrada. «Creo que tienes muchos más valores para estar aquí que por un señor», le respondía. «Me gustaría ser como Alexia y encontrar el amor una vez, yo me casé para toda la vida, pero no me quiero esconder y sentirme libre. En 19 años se me han conocido 5 o 6 (parejas)», añadía Marta López.

Una revelación que llevó a Alexia a darle un consejo a su compañera , y es que, para ella está yendo demasiado rápido con Rubén. «Yo hubiera ido más despacio», declaraba la nueva colaboradora. Palabras que Marta aceptó y no dudó en darle la razón. «A mí me hubiera encantado ir más despacio porque si no funciona es una faena y Alexia tiene razón, pero no me quites la ilusión y no me quiero esconder», sentenciaba zanjando el tema. Sin lugar a duda, un encuentro donde han saltado las chispas.