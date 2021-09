Arranca la nueva temporada televisiva en las principales cadenas de televisión y Telecinco no se ha quedado atrás. ‘Sálvame’, uno de sus programas estrellas, ha ido anunciando a los nuevos fichajes que formaran parte de la plantilla esta temporada, siendo Alba Carrillo la última en llegar.

La nueva colaboradora ha regresado al programa de las tardes muy decidida y vestida de rojo, una actitud con la que demostró que vuelve dispuesta a todo. Entre otras cosas, uno de sus objetivos será el de defender a su madre, Lucía Pariente, que participará en el reality de ‘Secret Story’. Eso sí, nada más llegar ya ha cargado contra algunos de sus compañeros, siendo María Patiño la que peor parada ha salido.

¡¡ATENCIÓN!! 💥 Alba Carrillo, nuestro último fichaje, acaba de entrar al plató como nueva colaboradora del programa. #yoveosálvame — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 7, 2021

«Para mí es totalmente insignificante, yo no me levanto todos los días pensando en ella, porque eso sería dedicarle algo de mi tiempo y no pienso en ella en absoluto», declaraba Alba. Recordemos que ambas han tenido numerosos enfrentamientos televisivos, por lo que no son la viva imagen de la amistad.

«Dijo de mí unas cosas muy feas de mí que me parecieron barbaridades. De esas cosas de las que me acusa debería de hacer autocrítica, porque a lo mejor están más cerca de ella que de mí. Creo que debería pedirme perdón», ha continuado dejando clara su postura frente a María Patiño.

La nueva colaboradora de ‘Sálvame’ acusa a su compañera de decirle “barbaridades” 😱 https://t.co/b2KRMXWRhV — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 7, 2021

«A ella se le llena la boca de feminista, pero me dijo unas barbaridades que jamás creo que se las dijera a un hombre. Debería reflexionar», añadía. Tras escucharla, el resto de sus compañeros no podían hacer oídos sordos, especialmente Gema López, que mantiene una amistad muy cercana con Patiño. Al respecto, la periodista le ha dicho que decir que María le tiene que pedir perdón no está bien porque denota aires de grandeza.

«Jamás la he visto pedir perdón, a no ser que sea una persona que ella considere superior o que puede sacar algún tipo de rédito», ha añadido la nueva colaboradora, echando más leña al fuego. Sin lugar a duda, unas declaraciones que no se quedaran en el aire y que muy pronto serán contestadas por María Patiño.