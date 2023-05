Marta López Álamo, contra el programa ‘Fiesta’: “Os debería dar vergüenza”

Marta López Álamo ha sido protagonista en las últimas horas. Y todo por haber utilizado sus redes sociales para estallar contra el programa Fiesta de Telecinco. ¿El motivo? La publicación de una serie de imágenes en las que se podía apreciar la evolución física que ha tenido la modelo durante todos estos años, así como los retoques estéticos a los que se ha sometido.

En un primer instante, Marta López Álamo dejó este mensaje en sus historias de Instagram: “Me parece aberrante que se juzgue a la ligera el físico de una persona cuando coge o pierde peso, si no tiene ningún tipo de problema con haber podido o no coger peso. Se lo podéis estar creando con vuestras opiniones sobre si ha aumentado o no su talla”.

“Y me parece aún peor que en programas se dedique una sección a comentar su físico. Lo tenía que decir”, añadió Marta López Álamo. Lejos de que todo quede ahí, la modelo quiso ir mucho más allá: “Lo dicho. Una vergüenza. Por cierto, Fiesta, tenía anorexia y había cogido 20 kilos en un mes”.

Acto seguido, continuó explicándose: “Esas fotos que usáis son de cuando tenía mi trastorno y luego estaba hinchada por un proceso de recuperación del TCA, así que os debería dar vergüenza comparar con este tipo de fotos. Así lo digo”. Tras recibir numerosos mensajes de varios de sus seguidores, la actual pareja de Kiko Matamoros quiso ir mucho más allá.

“Y mis retoques ya lo he contado yo, pero por supuesto que no tienen en cuenta que la forma de la cara me cambia aparte de crecer, por haber tenido un problema muy grave, además del cuerpo”, aseguró. “Con 14 años tenía cara de niña enferma porque lo estaba. Y cuando cogí 20 kilos estaba en un momento de transición. Fin”.

Para tratar de zanjar el asunto, Marta López Álamo sentenció de la siguiente manera: “Que comenten mis retoques genial, pero ¿decir que parezco otra persona de manera peyorativa? Por suerte soy una persona sana y feliz”. Unas palabras que fueron aplaudidas por la gran mayoría de sus seguidores, que no dudaron en mostrarle su apoyo.