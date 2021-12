Sabes que ha llegado la Navidad cuando escuchas su icónico tema. Y es que, aunque fue lanzado hace 27 años, concretamente en 1994, ‘All I want for christmas is you’ de Mariah Carey se ha convertido en el hit indiscutible que ha marcado la carrera musical de la interprete y en el himno mundial de las festividades navideñas en todo el mundo año tras año.

Desde su estreno, el single no solo ha posicionado el nombre de Mariah Carey en lo más alto, sino que también sigue aportándole grandes beneficios económicos. Pero, eso no es todo, y es que en pleno 2021 ha vuelto a liderar la icónica lista de ‘Billboard Hot 100’. Un nuevo hito que se suma a la carrera profesional de la artista y que se convierte en su tercer número uno consecutivo.

.@MariahCarey’s «All I Want For Christmas Is You» makes a record return to No. 1 on the #Hot100 💯https://t.co/H3QC4MHBKy — billboard (@billboard) December 20, 2021

Pero, a pesar del éxito mundial que ha adquirido ‘All I want for christmas is you’ con el paso de los años, uno de los datos más curiosos que se esconden detrás de este sencillo es que su primer número uno en ‘Billboard Hot 100’ fue hace tan solo tres años.

Efectivamente, como lees. En el año 2019 Mariah Carey se alzó por primera vez en la icónica lista musical, volviendo a repetir su hazaña en el 2020, y ahora, en el 2021. Una noticia que la cantante ha recibido de lo más emocionada y no ha dudado en agradecer a todos sus fans a través de sus redes sociales.

“Ni siquiera sé qué decir”, ¡pero en una nota de voz! ¡La noticia más sorprendente para despertar! Os quiero!!!!», expresaba entusiasmada la artista en su perfil de Twitter. Sin lugar a duda, una de las mejores sorpresas a nivel profesional que Mariah Carey se lleva de este 2021.