Estamos a punto de poner fin al mes de octubre y, por tanto, dar la bienvenida a noviembre. A estas alturas del año, muchos son los que esperan con ganas el ya tradicional vídeo de Mariah Carey con su mítico ‘It’s time’ (Es la hora) con el que, de forma cómica, da comienzo a la temporada navideña. No es ningún secreto que All I Want For Christmas Is You se ha convertido en uno de los temas más exitosos de la historia. Cada año que pasa, Mariah Carey consigue volver a colarse en las principales listas de música de todo el mundo, desde el mes de noviembre hasta, incluso, Año Nuevo. Así pues, la artista aprovecha el máximo esta etapa en la que comienza la cuenta atrás para Navidad y, de esta forma, aprovechar para hacer diversas campañas. En esta ocasión, Mariah ha sorprendido a todos sus seguidores con un nuevo vídeo.

En esta ocasión, nada tiene que ver con el que tradicionalmente publica en estas fechas. La artista de 55 años ha utilizado sus redes sociales para compartir un vídeo muy especial. En él, se explica a todos y cada uno de sus fans que la «temporada de Navidad», este año, se retrasa un poco más de lo esperado. ¿El motivo? Las elecciones de Estados Unidos, en las que Kamala Harris y Donald Trump se juegan nada más y nada menos que la Presidencia. En este vídeo, podemos ver a la cantante de grandes éxitos como We Belong Together o Touch My Body empieza a interpretar, por unos segundos, la canción All I Want For Christmas Is You. De repente, la artista se ve interrumpida por la reconocida actriz Kerry Washington. Algo verdaderamente sorprendente, a la par que inesperada. Pero, ¿cuál es el mensaje que ambas, mano a mano, querían dar a sus seguidores?

Uno muy concreto: la temporada navideña «se retrasa» porque ahora «es temporada de votación». Como era de esperar, este vídeo de Mariah Carey no ha tardado en hacerse viral. Y no es para menos, ya que las encuestas señalan a que las votaciones van a ser muy ajustadas por lo que cada voto, ahora más que nunca, cuenta. Al fin y al cabo, son todos los estadounidenses los que tienen la gran responsabilidad de escoger a la persona que sustituirá en el cargo a Joe Biden y, durante los próximos años, se instalará en la Casa Blanca.

Debemos tener en cuenta que, públicamente, Kerry Washington ha mostrado su apoyo a Kamala Harris. Por el momento, Mariah Carey no se ha pronunciado al respecto pero, por el momento, sí que ha dado ese importantísimo paso de animar a las personas a acudir a las urnas. ¡Es algo verdaderamente importante, a la par que crucial!

Muchas son las celebridades que, públicamente, han mostrado su apoyo a ambos candidatos. Algunos de los famosos que han apuestan por Donald Trump son Kanye West, Ted Nugent, Scott Baio, Mike Tyson o, incluso, Kid Rock. Entre los partidarios de Kamala Harris encontramos nada más y nada menos que a Taylor Swift, Beyoncé, Ariana Grande, Billie Eilish, Bruce Springsteen o, incluso, Barbra Streisand.