Mariah Carey bate un nuevo récord con su ‘All I Want For Christmas Is You’

Cada Navidad, Mariah Carey vuelve para ser la cara de la música navideña todos los años. A pesar de que este año ha sido destronada como número 1 de Spotify estas navidades por Brenda Lee y su tema Rockin’ Around The Christmas Tree, la americana ha vuelto a batir un récord con su clásico villancico All I Want For Christmas Is You.

No hay año en el que esta canción no sea el himno de la época y, este año, ha sido todo un récord: esta canción ha conseguido ser el tema más escuchado en un día en Spotify. Lo ha hecho llegando a un total de 23.700.000 reproducciones. Tras tantos años siendo el número 1 de la Navidad, la canción ha alcanzado este récord tras 20 años de que saltara a la fama el tema.

.@MariahCarey’s «All I Want For Christmas Is You» breaks the all-time record for the biggest single day streams in Spotify chart history with 23.7 million streams. pic.twitter.com/jx4uz7OHAD — chart data (@chartdata) December 25, 2023

El villancico está incluido en su disco navideño Merry Christmas, con algunos otros éxitos como Silent Night, O Holly Night, Joy To The World o Santa Claus Is Comin’ To Town, lanzado en 1994, pero no fue hasta el estreno de la película Love Actually, en 2003, a raíz de la cual se hizo popular. Desde entonces, la canción ha estado en todas partes todos los años en cada Navidad.

La cinco veces ganadora de un Grammy y 34 veces nominada, se encuentra en plena gira navideña llamada Merry Christmas One And All, que recorre ciertas partes del mundo celebrando la Navidad, ha conseguido un récord como regalo navideño. La cantante, que cada 1 de noviembre llega con su tan característico «¡It’s time!» para dar la bienvenida a la Navidad, ha vuelto a coronarse como la reina navideña con este récord.

.@MariahCarey’s «All I Want For Christmas Is You» December 24, 2023 Top Spotify Charts New record for the largest daily stream peak on the Global Chart pic.twitter.com/bdNAqYuJEF — Spotify Stats (@StatsSpotify) December 25, 2023

Este año, aunque Brenda Lee le arrebató el número 1 durante algunas semanas, Mariah Carey ha conseguido recuperarlo, siendo la canción más escuchada en un solo día superando a otros clásicos de cada Navidad que siempre vuelven. Canciones como Last Christmas, el éxito de George Michael con Wham!, o Jingle Bell Rock han conseguido llegar a lo más alto de las más escuchadas de Spotify en los últimos días.

Este fenómeno se repite cada Navidad y durante los días más más importantes las fiestas las 50 canciones más escuchadas del momento en la plataforma con villancicos. De todas ellas, solo una en castellano ha conseguido colarse entre las más escuchadas, siendo de nuevo José Feliciano y su Feliz Navidad el que se pelea con artistas como Elvis Presley Michael Bublé o Kelly Clarkson.