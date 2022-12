Mariah Carey: las cifras de lo que ha ganado con ‘All I want for christmas is you’

Cuando hablamos de Navidad lo primero que nos viene a la cabeza es el All I want for Christmas is You de Mariah Carey, y es que desde que la cantante compuso la canción en el año 1994, no ha dejado de sonar en todas las casas del mundo cada vez que se va acercando la época navideña.

El tema no era ni el single del disco, sin embargo, gustó tanto a sus fans que pronto pasó a convertirse en un himno de estas fiestas. La cantante ha conseguido volver a batir un nuevo récord al ser la canción más escuchada en un solo día en Spotify, con más de 21 millones de reproducciones. Según afirma Billboard, Mariah Carey ha sido la primera en superar esta cifra, que anteriormente solo había conseguido Adele con Easy on Me.

Mariah Carey culmina la temporada navideña con un récord descomunal. ‘All I Want For Christmas Is You’ se convierte en la canción más escuchada a lo largo de un solo día en la historia de Spotify, con un total de 21.270.000 reproducciones. pic.twitter.com/StCAtyX44s — SergioOpina (@sergioopina_) December 25, 2022

No obstante, a nadie le sorprende pues la canción suena en anuncios de televisión, mientras vas paseando por la calle, cuando vas de compras a supermercados y centros comerciales… podríamos decir que te sigue donde tú estés. Se calcula que All I Want For Christmas Is You había generado alrededor de 60 millones de dólares hasta el año 2017, ahora sabiendo que acaba de batir un récord esta cifra habrá ascendido algún millón por encima.

all i want for christmas is you by mariah carey. pic.twitter.com/aqsSVykvW6 — songs that changed history (@iconiksongs) December 25, 2022

Ella siempre cuenta que tardó 15 minutos en componerla y nunca se esperó que fuera a tener tanto éxito, la artista explica que la historia de la canción no es tan agradable, sus familiares nunca habían tenido mucho dinero y por ello tuvo una infancia muy dura, donde no podían celebrar la navidad como el resto de los niños, ahora se encuentra muy feliz pues está consiguiendo lo que ella siempre había soñado.