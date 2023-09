El día que Toñi Moreno anunció la falsa muerte de María Teresa Campos

La muerte de María Teresa Campos ha sido todo un shock para muchos de los famosos, periodistas y presentadores de nuestro país, pero hay una persona que vivió este momento antes de tiempo. Hay que volver hasta el año 2019, momento en el que Toñi Moreno anunció por error la falsa muerte de la periodista, de la que era una gran amiga desde que trabajó en su programa.

Los espectadores de Mujeres y Hombres y Viceversa se sorprendían al ver cómo la andaluza arrancaba el programa con lágrimas en los ojos al anunciar que había leído una noticia que parecía imposible. «Hace treinta segundos he leído una información que no está contrastada todavía. Es sobre María Teresa Campos y solo espero que no sea verdad», dijo.

Esta tristeza llegó provocada por el titular de un diario digital en el que jugaba con el nombre de la mítica presentadora y la posibilidad de su muerte. ‘«Acaba de morir». María Teresa Campos y España de luto’, era la frase que leyó Toñi pensado que la que fue su querida jefa había muerto, pero en realidad se trataba de otra persona, que tenía amistad con ella.

Tras hacer una pausa para publicidad, Moreno pudo hablar con la propia María Teresa y comprobar que todo había sido fruto de un titular malintencionado. «En esta profesional hay gente maravillosa que se juega la vida para denunciar casos, esos son los periodistas que aman el periodismo. Luego estamos los que hacemos lo que podemos y luego están las ratas de cloaca, que las hay como en todas las profesiones», dijo muy enfadada al comprobar que todo era mentira.

Tras el momento de confusión, quiso explicar lo sucedido a los espectadores: «De repente, me había saltado la noticia de que María Teresa Campos había muerto, lo he leído y, además, había gente dándome el pésame, por lo que lo he dado por hecho. Por eso me ha dado un ataque de nervios y pido perdón».

Aunque muchos espectadores de Telecinco conocían bien de su relación, no dudó en aclarar la gran amistad que tenía con ella tras trabajar en sus programas en Antena 3 y Telecinco. «La amo, la adoro, la quiero y la admiro».

Toñi Moreno se cree una noticia falsa sobre la muerte de María Teresa Campos y rompe a llorar en directo en #MyHyV pic.twitter.com/PKNYLqyh7J — Nacho Molina ⚡️ (@NachoMolinaFm) October 9, 2019

Para que no quedasen dudas, desveló que le había contado en su breve conversación por teléfono: «Acabo de hablar con ella y está estupenda, se iba a tomar algo. Además, me ha dicho que no está muerta, que está viva, pero que la van a matar a disgustos».