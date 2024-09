María Patiño se la juega y suelta la bomba: «¡Sofía Suescun está embarazada!»

Este jueves 26 de septiembre, la nueva entrega de Ni que fuéramos shhh presentada por María Patiño se ha centrado en el asunto de las imágenes de Bárbara Rey y Juan Carlos I que han visto la luz después de tantos años. En el último tramo del programa, conocida como la ‘Happy Hour’, la periodista ha conseguido dejar sin palabras tanto a los espectadores como a sus propios compañeros. Y todo al comunicar que le había llegado una información, insistiendo en que no lo había contrastado, que no sabía si la diría o no en directo. Finalmente se animó a hacerlo si los quickers superaban los 20.000 en el directo de YouTube. Poco a poco fue aumentando la cifra, mientras María Patiño daba pistas de lo que iba a contar: «Se trata de un embarazo de alguien top».

Cuando habían subido a 18.000 quickers, la presentadora continuó cebando la información no contrastada que tenía entre manos. Finalmente, consiguió su cometido de 20.000 personas por lo que no tardó en subirse en su silla para comenzar, sin más dilación, con su relato: «Ayer, a última hora de la tarde, llego a mi casa. Bárbara Rey, tal, Bárbara Rey. Y me escriben desde Andalucía. Y concretamente de una localidad donde el aceite de oliva es muy importante. Pero yo sigo, yo sigo, yo sigo. No es Jaén, Jaén. Es Linares». Por si fuera poco, Patiño fue más allá: «María, nos acabamos de enterar en Linares, en una zona de Linares, ¡que Sofía Suescun está embarazada!». «¿Qué?», «¿Perdona?» fueron algunas de las reacciones que pudieron escucharse en el plató de Ni que fuéramos shhh. Es por eso que la presentadora quiso dar más detalles sobre este dato no contrastado que tenía entre manos.

«Es una información que me llega directamente de Linares pero no me ha dado tiempo a contrastarla», reconoció la periodista, y añadió entre risas: «Si no es verdad… ¡Yo ya lo he contado y somos 21.000!». Aun así, dejó claro algo: «Pero yo no juego, ¿eh? Tengo el mensaje, yo no juego (…) Ojalá sea verdad». Acto seguido, Javier de Hoyos recordó a David Valldeperas, director de Ni que fuéramos shhh, que se llevaba bastante bien con Kiko Jiménez. Por lo tanto, el periodista preguntó si podía llamarle para preguntarle directamente por esta información.

El director estuvo de acuerdo, al igual que María Patiño: «Claro, hay que contrastar lo que no se ha contrastado». Tras unos minutos, Javier de Hoyos regresó al plató del programa que se emite en Canal Quickie con una noticia: «¡No me lo ha desmentido!». Todos los colaboradores estallaron en alegría, ya que la información no contrastada de la presentadora podía ser una realidad. «¡Está medio contrastada!», exclamó Patiño.

Acto seguido, el periodista dio detalles de la conversación que había tenido con el andaluz: «Le he dicho ‘Kiko, ha dicho María Patiño que Sofía está embarazada’. Y me ha dicho ‘estoy entrenando’. Y le digo ‘ya, bueno, pero acaban de dar una noticia, un bombazo, ¿me lo puedes confirmar?’ Y dice ‘Javi, te voy a dejar que estoy entrenando’». De esta forma, De Hoyos llegó a una conclusión: «¡Si no estuviese Sofía Suescun embarazada, diría que es mentira!».

Lejos de que todo quede ahí, Lydia Lozano intentó ponerse en contacto con la propia finalista de Supervivientes All Stars pero, desafortunadamente, no obtuvo respuesta. Es un hecho que, de estar embarazada, lo más probable es que lo anunciasen a través de una exclusiva en una revista. Por el momento, a pesar de que han hablado con Kiko Jiménez, éste no ha desmentido la información de María Patiño. ¿Estará la presentadora en lo cierto?