María Patiño abandona el plató de ‘Ni que fuéramos shhh’ tras una brutal discusión con Kiko Matamoros

El pasado martes 24 de septiembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Ni que fuéramos shhh, presentada por María Patiño, en Canal Quickie y TEN. Como no podía ser de otra manera, el programa empezó recordando la figura de Julián Muñoz, que murió tan solo unas horas antes con 76 años como consecuencia del cáncer de pulmón que padecía. Es por eso que el equipo de este espacio quiso recordar, entre otras cuestiones, el Caso Malaya. Esto provocó, inevitablemente, un brutal enfrentamiento entre María Patiño y Kiko Matamoros. Todo empezó cuando el tertuliano aseguró que, aunque Julián Muñoz fuese protagonista por uno de los casos de corrupción más graves de la historia de nuestro país, «hay mucha corrupción en el mundo» y que hay mucha más «gente gorda» que roba. María Patiño no quiso quedarse de brazos cruzados para evitar que se llevase a cabo cualquier tipo de blanqueamiento hacia el ex alcalde de Marbella.

«Claro que hay mucha más corrupción en el mundo. Claro que hay gente más gorda que roba, pero este tío hasta hace nada se ha sentado en un programa de televisión y ha llevado a su mujer para cobrar a través de ella», aseguró la presentadora de Ni que fuéramos shhh. Kiko Matamoros no tardó en dejar claro que no estaba, ni mucho menos, defendiendo a Julián Muñoz, al que denominó «pelele de Jesús Gil». Es por eso que el tertuliano no tardó en preguntar a sus compañeros, a modo de reflexión, por qué ni Jesús Gil ni su familia fueron condenados en el Caso Malaya. La presentadora volvió a estallar: «¡Ese es el argumento de Julián!», a lo que su compañero respondió: «No, son hechos». María siguió indignándose con las palabras del tertuliano: «Eso no es verdad, es lo que ha dicho Julián Muñoz y os lo habéis creído».

Lejos de que todo quede ahí, Patiño quiso ir mucho más allá: «Yo he estado en Marbella y este señor ha decidido robar porque ha querido. Había un sistema conformado por Jesús Gil y él os dice a vosotros que era un pelele y os ha comprado». Visiblemente indignada al estar convencida de que Kiko Matamoros estaba defendiendo a Julián Muñoz, la presentadora volvió a hablar.

De nuevo, lo hizo con suma contundencia: «Te digo una cosa. Malversación, prevaricación, cohecho. Kiko, estás mintiendo. Es más se sentó el viernes pasado diciendo que juraba que su mujer nunca había cogido dinero público porque era un cateto. ¡Era un cateto!». Al ser consciente de cómo el ambiente estaba tensándose por momentos, David Valldeperas se vio obligado a intervenir, recordando que se encontraba al teléfono Isabel García Marcos, ex concejala del Ayuntamiento de Marbella en la época en la que Julián Muñoz fue alcalde.

En plena conversación, la discusión volvió a hacerse presente cuando la periodista se mostró convencida de que su compañero le estaba poniendo en duda: «A Jesús Gil le utilizaron cuando estaba muerto. Yo no soy una ignorante», y añadió: «Es que tú no sabes la verdad porque no la has vivido, tú estabas en un sofá. No te he visto investigando en la vida, ¡nunca!».

Fue entonces cuando Kiko Matamoros no dudó en ir más allá, aclarando de dónde venía la información que tenía entre manos: «Yo no tenía que investigar nada porque el primo de un amigo íntimo mío, mano derecha de Jesús Gil, era el primo del comisario que llevaba Malaya». Dadas las circunstancias, y tras lo ocurrido en directo, María Patiño optó por abandonar el plató de Ni que fuéramos shhh durante una publicidad, negándose en rotundo a seguir presentando.

Así pues, Kiko Hernández se vio obligado a coger las riendas de la situación: «No os podéis imaginar lo que ha pasado en la publicidad. Ha pasado de todo. La presentadora no está ahora, voy a ir a buscarla». Fue entonces cuando Patiño se negó a ejercer de presentadora mientras se hablase de Julián Muñoz: «Yo no puedo hacer este tema. Yo no estoy de acuerdo y no puedo. Ellos han querido llevar esto por el terreno del corazón, y es verdad que hubo un enamoramiento y una relación de pareja, pero la Pantoja ha pagado y ellos siguen machacando a la Pantoja como excusa para ganar dinero».

Así pues, la periodista quiso dejar algo muy claro tanto a Kiko Hernández como a todos y cada uno de los espectadores del programa Ni que fuéramos shhh: «Sinceramente no quiero entrar en su juego. Julián ya no está pero Maite Zaldívar siempre ha sido su brazo armado. Ha sido la jugada maestra de ellos». Sin duda, ¡uno de los instantes más tensos de la tarde!