Manuel Carrasco, destrozado tras la muerte de una madre y una hija en Adamuz que «conocía de toda la vida»

El país entero lleva completamente conmocionado desde el pasado domingo, 18 de enero. Tal y como se ha informado, el descarrilamiento de dos trenes ha producido uno de los accidentes ferroviarios más graves de la historia de España. Un terrible suceso que ya nos ha dejado más de 40 víctimas mortales. Por ello, el cantante Manuel Carrasco ha querido expresar su más sentido pésame a los familiares de los fallecidos. Es más, el artista se ha mostrado completamente desolado, concretamente, por una madre y una hija que iban en el tren. Pues, lamentablemente, también perdieron la vida durante este viaje.

Según ha explicado el intérprete de Salitre, ambas eran de isla Cristina (Huelva), su tierra natal. Por lo tanto, las «conocía de toda la vida». Siempre muy humano y cercano con este tipo de catástrofes, Carrasco ha querido expresar su tristeza en sus redes sociales. «Qué pena más grande, Dios mío», ha escrito. «Me acabo de enterar de que Pepi y Ana, madre e hija, de mi pueblo Isla Cristina, a las que conozco de siempre, están entre las víctimas de este horror de accidente», ha agregado. Una terrible noticia que le ha conmocionado por completo, y no es para menos.

Manuel Carrasco muestra su pesar en redes sociales: «Qué injusta puede ser la vida»

«Cuanto lo siento amigo Carlos cuánto lo siento, te abrazo fuerte a ti y toda tu familia. Qué injusta puede ser la vida. Cuanto dolor se está llevando mi Huelva y mi tierra Andalucía», comenta. Manuel Carrasco ha querido acompañar estas palabras junto a una imagen en blanco y negro, señal de respeto, de unas vías ferroviarias. Pero, lejos de dejarlo aquí, ha querido dedicarle también unas palabras al resto de los familiares afectados.

«Gracias a toda la gente que está ayudando y mucha fuerza a todos los que están trabajando en las labores de rescate. Mi cariño para todas las familias que están sufriendo», concluye. Como ha confirmado el Ayuntamiento de Isla Cristina, las fallecidas eran dos vecinas del municipio. Un triste desenlace que ha roto el corazón de todos. Así pues, se ha decretado tres días de luto oficial con las banderas a media asta en Isla Cristina. Una señal de luto y respeto que se iniciará este martes, día 20 de enero, hasta el jueves, día 22.

Antes de publicar este post, el artista acudió a sus historias de Instagram para expresar su pesar por lo sucedido. «Totalmente conmocionado por lo sucedido en Adamuz», comenzó escribiendo. «Toda mi fuerza y cariño para los familiares de las víctimas y ojalá tengan una pronta recuperación todos los heridos», concluyó. Sin embargo, la confirmación del gran número de muertos, entre los que se encuentran Pepi y Ana, le llevaron a abrirse para todos sus seguidores. Un accidente que, sin lugar a duda, ha marcado de la peor manera el inicio del 2026 en nuestro país.