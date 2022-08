Maluma sorprende al lanzar un adelanto de su próximo single

No es ningún secreto que Maluma, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los artistas colombianos que más éxito continúa cosechando en todo el mundo. Y siendo honestos, no es para menos. Siempre tuvo claro que la música era su vida, y no paró hasta hacer realidad su gran sueño: poder vivir de ella.

Desde hace años, Maluma está recorriendo el mundo con sus canciones. De ahí que haya logrado cosechar millones de seguidores. Recientemente, a través de una publicación en Instagram, ha conseguido revolucionar a todos y cada uno de sus seguidores. ¿El motivo? La publicación de un adelanto del que podría ser su nuevo single.

En el vídeo publicado por el propio cantante de Felices los 4, le vemos sentado en un asiento de madera, mirando al horizonte mientras comienza a fumarse un puro. Junto a estas imágenes, Maluma ha querido compartir un texto con el que hace una pregunta a sus fans: ¿Sacaba o no a la luz este tema antes de tiempo?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MALUMA (@maluma)

“Lo soltamos?? Sólo por deporte…”, comienza el texto de la publicación. Lejos de que todo quede ahí, el colombiano quiso escribir algunas de las frases que se pueden encontrar en este nuevo sencillo: “Antes no tenía Na, ya estamos bien. Me acostumbre a ver solo billetes de 100 pa’ que guerrear si no hay con quien. La mala vibra que descanse en paz amén“.

Como era de esperar, Maluma ha provocado exactamente lo que quería: captar la atención de sus seguidores y no tan seguidores. Con el paso del tiempo, el cantante ha demostrado que tiene la clave para arrasar en las listas de ventas de todo el planeta. Siempre consigue sorprender, al mostrar una clara evolución sin perder su más pura esencia.

Conociendo al artista, no nos extrañaría en absoluto que lanzase este tema en el momento más inesperado. Es más que evidente que puede permitírselo porque, planifique o no su salida, estamos seguros de que esa canción va a tener un éxito sin precedentes. ¡Qué ganas de poder disfrutar de ella al completo!