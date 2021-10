Maluma tiene un nuevo proyecto entre manos. El artista colombiano se une a Disney en su nueva película, ‘Encanto’, una película de animación en la que interpretará el papel de Mariano, un galán de ciudad, mientras que la protagonista se enamora perdidamente de él.

‘Encanto’ llegará a los cines el próximo 26 de noviembre, siendo una de las películas de Disney más esperadas del año. De esta forma, esta nueva película de la mano de Walt Disney Animation Studios, cuenta la historia de la familia Madrigal, que vive en una casa mágica oculta en las montañas de Colombia, en un pueblo hechizado llamado Encanto.

«Soy de Colombia y la historia es sobre una familia colombiana» ha destacado Maluma sobre esta historia, antes de ponerse manos a la obra para interpretar a su personaje, Mariano. Se trata de un personaje divertido y cautivador, que le queda como el anillo al dedo al artista.

“I’m proud to be part of this beautiful story!” @maluma joins the cast of #Encanto as Mariano, the town heartthrob! See it in theaters this Thanksgiving! pic.twitter.com/O9tpbfm41N

— Disney (@Disney) October 21, 2021