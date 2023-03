Maluma y Anuel AA presentan ‘Diablo, que chimba’, su polémica colaboración

Tras varios meses alejado de la industria, Maluma ha vuelto con nueva música. En esta ocasión, el artista colombiano se ha unido Anuel AA. Ambos artistas presentaron el pasado viernes Diablo, qué chimba, una colaboración que no ha estado exenta de polémica.

La colaboración de Maluma y Anuel AA dio que hablar desde que ambos artistas anunciaron su unión musical. Los fans y los haters de los cantantes no se hicieron esperar con sus comentarios. Y no faltaron quienes cuestionaron que el artista de Medellín colaborase con el ex de Karol G.

«Qué tal, tuvo que valerse de la fama de Karol G, Shakira y ahora de Maluma, para volver a sonar», «traicionaste a tu país con esto Maluma», «Maluma la hubieras cantado solo», se puede leer entre las reacciones a esta colaboración.

DIABLO QUE CHIMBA 👹🤴🏻@Anuel_2bleA DISPONIBLE EN TODAS LAS PLATAFORMAS 🔥🔥🔥

DON JUAN ⭐

Siempre Flow Maluma, siempre Real Ghttps://t.co/e7b3k7gK0K pic.twitter.com/z04ippJ3mc — MALUMA (@maluma) March 23, 2023

No obstante, la canción está funcionando muy bien, pues en menos de 24 horas cosechó más de 1,2 millones de visualizaciones. El videoclip fue grabado en Miami y fue dirigido por Maluma y César «Tes» Pimienta. Un videoclip donde ambos artistas disfrutan de una fiesta, y que también ha generado diversas críticas, no obstante, las cifras han confirmado su éxito.

«No es por nada pero q tema tan HP #DiabloQueChimba gracias a todos por el recibimiento al tema. Esta era Don Juan se pone cada vez mejor!», escribió el artista colombiano en su cuenta de Twitter tras el buen recibimiento de su colaboración con Anuel AA.

Por otro lado, esta canción es el segundo adelanto de la nueva etapa musical de Maluma. Tras anunciar que había puesto fin a la era Papi Juancho, el artista puertorriqueño publicó La Reina como primer single de esta nueva etapa, y ahora, regresa con Anuel AA en una canción que continúa con el estilo musical de su anterior lanzamiento.