‘Maestros de la Costura Celebrity’: ¿quiénes fueron los expulsados ayer, miércoles 9 de abril?

Han sido 9 semanas de arduo trabajo y aprendizaje, pero toda buena historia que se precie debe de tener su final. Maestros de la Costura Celebrity presentó, la pasada noche del 9 de abril, la gran semifinal de su primera edición. Un nuevo encuentro donde las celebridades han dado lo mejor de ellos mismos con el objetivo de tener una plaza en la gala final. Sin embargo, lo que no se imaginaron fue que habría dos expulsados. Y es que, tal y como comunicó Raquel Sánchez Silva nada más comenzar el programa, el primer eliminado pondría fin a la experiencia tras acabar la primera prueba. Una noticia que pilló a todos por sorpresa y que incrementó los nervios.

Laura Sánchez, Carmen Farala, Pilar Rubio, Edu Soto, Eduardo Casanova y la Terremoto de Alcorcón se pusieron manos a la obra para no salir expulsados en la primera prueba. De esta manera, el reto planeado por la organización consistía en realizar una elaboración, con 60 minutos de tiempo, para impresionar a las fundadoras de Atelier Aletheia. Lejos de quedar ahí, los concursantes debían realizar una prenda personalizada adaptada a diferentes tallas. Todo ello sumado al hecho de que debían tintarla y presentarla seca. Sin embargo, lamentablemente, no todos los resultados han estado a la altura de la semifinal. Una situación que manifestó el jurado sin ningún tipo de miramientos.

El mejor en ejecutar la prueba fue Daniel, que ha impresionado con un vestido con manga flor. Pero, los peores de la lista fueron Laura y Eduardo. «Ha llegado el momento de anunciar quién abandona el taller a las puertas de la final», ha comenzado diciendo Caprile. «Laura has trabajado muy concentrada, aunque a la falda le falta confección. Eduardo, la confección de tu vestido le faltan muchas cosas y le sobran defectos de confección», ha explicado.

Unas palabras concisas y clara que fueron seguidas del veredicto final. «El aprendiz que debe abandonar el taller es Eduardo Casanova», ha sentenciado. Una expulsión que ha dejado a todos completamente sobrecogidos. «Cómo te vamos a echar de menos. El agujero que vas a dejar», ha indicado la presentadora. Pero, como comentábamos en líneas anteriores, no sería el único expulsado de la noche.

El último reto rindió homenaje a Cristóbal Balenciaga. Edu Soto, al haber sido el mejor entre los mandiles negros, tuvo el privilegio de elegir su vestido y repartir los de sus compañeros. Un reto que puso a prueba la paciencia y el arte para la costura de los aprendices. Pero, hubo uno de ellos que no logró superar las expectativas del jurado.

Laura Sánchez se convierte en la segunda expulsada de la noche

Ha rozado la expulsión en varias ocasiones, pero ha logrado salir impune de ello. Sin embargo, en esta última ocasión, el jurado no tuvo más remedio que decirle adiós a Laura Sánchez. Una despedida donde las emociones no faltaron en ningún momento. Pues, la actriz se fundió en un abrazo con Carmen Farala, a quien deseó la victoria.

De esta manera, Maestros de la Costura Celebrity ya tiene a sus cuatro finalistas: Pilar Rubio, Terre, Edu Soto y Carmen Farala. Una batalla final que se podrá ver el próximo miércoles, 16 de abril, y donde se conocerá el nombre de la celebridad que se alce con el maniquí de cristal y los 50.000 € para la ONG que elija. ¡La cuenta atrás ha comenzado!