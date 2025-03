Maestros de la Costura Celebrity se ha convertido en una de las ediciones que más está sorprendiendo a todos y cada uno de sus espectadores. El pasado jueves 6 de marzo pudimos disfrutar de una nueva entrega en la que además de haber un expulsado, también fuimos testigos de cómo uno de los ex concursantes tuvieron la oportunidad de enfrentarse a la repesca. Tras una prueba inicial, los aprendices se enfrentaron a la de equipos. No era una cita cualquiera, ya que era una muy especial para uno de los jueces del programa. Se trata de la celebración del 30º aniversario de la firma de Lorenzo Caprile. De esta forma, los aprendices de Maestros de la Costura Celebrity se dividieron en dos equipos. El naranja estaba formado por Mónica Cruz, Pilar Rubio, Edu Soto y Óscar Higares, mientras que el verde era el equipo de La Terre, Laura Sánchez, Eduardo Casanova y Carmen Farala.

A este reto se sumaron los aprendices expulsados, con la firme intención de jugarse la repesca. Estamos hablando de Canco Rodríguez, Silvia Superstar, María Esteve y Rosa López. A su regreso al taller, debían confeccionar un look completamente libre, aunque inspirado en el reconocido modista. Eso sí, un elemento tenía que ser el protagonista: el corsé. En cuanto a la prueba por equipos, a pesar de que el equipo verde no logró «una réplica exacta», ganaron a los naranjas por una «diferencia mínima», como el propio Lorenzo Caprile comunicó. Además, los jueces de Maestros de la Costura Celebrity tenían pendiente otra deliberación: escoger qué ex aprendiz regresaba a los talleres como concursante de pleno derecho. Así pues, las mejores propuestas de los que se enfrentaban a la repesca fueron las de María Esteve y Canco Rodríguez. Fue entonces cuando María Escoté, Palomo Spain y Lorenzo Caprile comunicaron que el actor era el vencedor de la prueba.

¿Qué concursante de Maestros de la Costura Celebrity fue expulsado ayer?

De esta forma, en la última de las pruebas de la noche – y la más temida por los aprendices-, fuimos testigos de cómo Mónica Cruz, Pilar Rubio, Óscar Higares y Edu Soto se colocaron el mandil negro. Los cuatro tenían que enfrentarse a un gran reto para tratar de salvarse de la expulsión.

Así pues, les propusieron crear un «pantalón de fantasía» para hombre, y hacerlo a medida. Tanto Óscar Higares como Pilar Rubio consiguieron brillar con luz propia, ya que ambos acertaron de lleno con la propuesta que mostraron a los jueces de Maestros de la Costura Celebrity.

Edu Soto, aunque sorprendió con la elección de la tela, tuvo un grave fallo a la hora de tomar las medidas de su modelo. En cuanto a Mónica Cruz, optó por coger a Miguel Bosé como referente a la hora de confeccionar su prenda. A pesar de que su idea fue muy original, lo cierto es que también era tremendamente complicada. Algo que multiplicó, considerablemente, sus fallos.

Tras un tiempo prudencial para tomar una decisión, Lorenzo Caprile comunicó el veredicto: «El aprendiz que no continúa en el taller es… Mónica». La actriz no tuvo otra opción que resignarse, ya que era consciente de los errores que había cometido: «He dado más de lo esperado y me habéis abierto un mundo que siempre os estaré agradecida».