El pasado jueves 13 de marzo pudimos disfrutar de un nuevo programa de Maestros de la Costura Celebrity presentado por Raquel Sánchez Silva. De esta manera, en la primera prueba, los aprendices recibieron la visita de Inés Hernand, ganadora de la última edición de MasterChef Celebrity. El objetivo de este reto no era otro que confeccionar un vestuario para alguno de los personajes de El sueño de una noche de verano. Con posterioridad, en la prueba de exteriores, los concursantes pusieron rumbo a Jerez de la Frontera, concretamente hasta el Museo Lola Flores. En este caso, los dos equipos tenían que reproducir, a medida, dos de las batas más icónicas de La Faraona. Tras un exigente reto, del que fue testigo Mariola Orellana, representante y amiga íntima de Lolita y Rosario Flores, los aprendices regresaron a los talleres de Maestros de la Costura Celebrity. Es más, algunos de ellos lo hicieron con el temido mandil negro.

En esta ocasión, diversos influencers se pasaron por el programa para que se les confeccionase un estilismo a medida. Así pues, Marina Rivers, RoRo, Marta Díaz y VYPERR fueron vistos en el taller para ser partícipes de este reto, como modelos. Una prueba a la que quiso sumarse María Escoté, jurado del programa. A pesar de los esfuerzos de los aspirantes que lucían el mandil negro, hubo dos que no consiguieron estar a la altura de lo que se esperaba. Estamos hablando de Eduardo Casanova y Óscar Higares. Por lo tanto, el jurado de Maestros de la Costura Celebrity tenían una complicada decisión entre manos, puesto que uno de ellos tenía que poner punto y final a esta experiencia. Tras meditarlo, Lorenzo Caprile, Palomo Spain y María Escoté estuvieron de acuerdo en dar el nombre de Óscar Higares como nuevo expulsado de esta edición. El ex torero, como no podía ser de otra manera, asumió la decisión con deportividad.

«Quiero hacer las cosas bien y de repente no me sale, por las circunstancias que sea, hay veces que no sale», comenzó diciendo el ya expulsado de Maestros de la Costura Celebrity. «Lo único que quiero es intentar dejar ese legado a mis hijas. Del esfuerzo, el sacrificio… Hay veces que, aunque trabajes mucho, las cosas no salen bien. Y eso no quiere decir que no lo hagas bien», reflexionó, visiblemente emocionado.

Laura Sánchez y Edu Soto estaban verdaderamente afectados con la expulsión de Óscar Higares, con quien tenían una estrecha relación. Todo ello mientras el jurado no dudó en aprovechar la ocasión para hacer hincapié en la valentía del también actor. Es más, María Escoté le calificó de «pionero», reconociendo que ha hecho un excepcional recorrido por Maestros de la Costura Celebrity.

Lorenzo Caprile no tuvo reparos a la hora de mostrarse verdaderamente de acuerdo con su compañera: «Lo has hecho fenomenal», reconoció. A pesar del duro golpe que ha supuesto la expulsión, Óscar se marcha feliz y orgulloso de su paso por los talleres de Maestros de la Costura Celebrity. ¡Ha sido todo un descubrimiento, en todos los sentidos!