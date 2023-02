Madonna reaparece con un rostro irreconocible

La madrugada del pasado 6 de febrero volvimos a ser testigos de una nueva edición de uno de los premios más esperados del año, los Grammys. Una nueva entrega que nos dejó como grandes triunfadores a Harry Styles y a Beyoncé. Pero, también destacó por mostrarnos momentos que no dejaron indiferente a nadie, como el protagonizado por Madonna.

La reina del pop se subió al escenario de los Premios Grammys y dejó a todos sin palabras por dos motivos, su irreconocible rostro y su discurso de empoderamiento femenino.»¿Estáis listos para un poquito de controversia?», ha comenzado diciendo.

«Tras más de cuatro décadas en la música, si te llaman sorprendente, escandalosa, que causas problemas, provocadora o peligrosa, definitivamente lo estás haciendo bien», añadió. «Los que se meten en problemas deben saber que su valentía no pasa desapercibida, son vistos, escuchados y valorados», ha terminado.

El discurso de Madonna ha dado mucho de qué hablar pero, especialmente, por su rostro. El cambio que ha sufrido la artista es notable, tanto, que los usuarios de Internet no han tardado en dejar caer sus descabelladas teorías de lo que le ha podido ocurrir a la cantante. Aunque, lo más realista es pensar que Madonna, a sus 64 años, se ha sometido a varias cirugías estéticas en la cara.

Madonna looks good for her age… if her age is 2,700 year old vampire who eats babies and small animals alive. pic.twitter.com/pnJfkhgmAO

— Tim Young (@TimRunsHisMouth) February 6, 2023