Madonna: cancelan el biopic sobre la artista estadounidense

El biopic de Madonna ha sido cancelado. El proyecto sobre la vida de la artista estadounidense se ha cancelado de manera indefinida después de que la cantante, que se iba a encargar de dirigir la película, anunciase que va a realizar una nueva gira mundial.

La semana pasada se conoció que Michael Jackson tendrá su biopic, protagonizado por su sobrino, Jaafar Jackson, uniéndose a la lista de leyendas de la música en contar con su propio homenaje, como Freddie Mercury en ‘Bohemian Rhapsody’ o Elvis Presley en Elvis, papeles que han encumbrado la carrera de sus actores protagonistas, Rami Malek y Austin Butler.

Madonna iba a ser la siguiente estrella de la música en unirse a la lista, sin embargo la compañía Universal Pictures ha descartado realizar la película sobre la vida personal y profesional de la cantante tras conocerse su nueva gira mundial.

The anticipated biopic of music legend Madonna is taking an indefinite holiday. The project, which the icon was going to direct herself, is no longer in development at Universal Pictures. https://t.co/AmmkuOMmLK pic.twitter.com/qpzceTs113

