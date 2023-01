Madonna anuncia nueva gira mundial, con una única parada en España

Madonna celebrará sus 40 años en la música sobre los escenarios. La artista estadounidense regresa de la mano de The Celebration Tour, su nueva gira mundial, con la que para alegría de sus fans españoles, volverá a actuar en nuestro país después de 8 años.

Ha sido la propia artista la que ha compartido la noticia a través de sus redes sociales, borrando todo el contenido anterior y dejando únicamente los carteles oficiales de este nuevo tour mundial, acompañado de un vídeo muy especial.

La artista visitará un total de 35 ciudades, con una única parada en nuestro país. Madonna dará un concierto el 1 de noviembre de 2023 en el Palau Sant Jordi de Barcelona. La última vez que actuó en España fue en el año 2015, en el mismo lugar, con su gira Rebel Heart Tour.

Madonna has just announced ‘The Celebration Tour’: 4 decades of music and her greatest hits!!

⭐ Watch the tour announcement video: https://t.co/e5BKBi8lvj

⭐ Full tour itinerary and ticket info: https://t.co/SMg2SqwAbk#madonnacelebrationtour pic.twitter.com/cgvbJJxI7t

— Madonna (@Madonna) January 17, 2023