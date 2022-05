Lydia Lozano y Rafa Mora: fuerte enfrentamiento en ‘Sálvame’

Uno de los temas a tratar esta semana por ‘Sálvame’ ha sido todo lo ocurrido referente a los conciertos de Isabel Pantoja por Latinoamérica. En el pasado programa, Lydia Lozano dio una información que ha hecho que otro de los colaboradores presentes, Rafa Mora, reaccionara lanzando un dardo envenenado a su compañera. Algo que no ha sentado nada bien a la tertuliana, y que ha terminado con ella muy cabreada en medio del plató.

Después de que Lydia diera su información referente a los conciertos de la tonadillera, Rafa Mora exclamó: “¿Qué te lo ha dicho, Charlie? Como cuando te dijo que se había muerto Manzanares”. Estas palabras no le han gustado ni un pelo a la colaboradora pero tampoco a Terelu Campos, quien ha sacado la cara por su compañera: “Puedes decir lo de Manzanares sin ningún problema pero tener que aludir a su marido, no”, le especificaba. Sin embargo, la periodista fue mucho más incisiva: “Tenemos aquí la esencia de Matamoros, quedas ridículo haciendo estas cosas de aprendiz”.

Lydia Lozano se enfada tremendamente y no puede evitar brotar en directo: «Eres un muñequito de la televisión» 😡 #yoveosalvame https://t.co/9xRyxGSdOz — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 30, 2022

Lejos de que las aguas se calmaran, Rafa Mora dejó claro que no tenia ninguna intención de ello, por lo que continuó cargando contra su compañera: “Ridícula tú, que has tenido fuentes de mierda y critiques las mías, que Ylenia estaba viva, que Manzanares estaba muerto”. Seguidamente, la explicó: “Una fuente o se nombra siempre o no se nombra nunca”. Además de Terelu Campos, Gema López se sumó a recriminar las palabras que tuvo Rafa Mora contra Lydia Lozano: “Tú las nombras para ponerte medallas cuando te interesa”, le recriminaba la periodista.

Tras una ola de críticas y reproches por parte de su compañero, Lydia Lozano se levantó de su asiento y comenzó a brotar contra él: “Me gustaría que vinieras muchas tardes sin pinganillo, cosas de las que me has dicho es porque te lo han dicho y debes tener valentía como mucha gente hace, hay que trabajar en el ruedo a palo seco. Muchas veces de gracioso y dices lo que Matamoros te dice que tienes que decir, eres un muñequito de televisión”.