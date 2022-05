Este miércoles Lydia Lozano desveló en ‘Sálvame’ una persona con la que no se habla desde hace muchos meses, y con la que nadie se esperaba que se llevase mal. La colaboradora estaba hablando de Nacho Palau, cuando recordó una pelea que tuvo con Carmen Lomana, tras la cual ya no se hablan.

Tras llevar toda la vida trabajando en televisión y siendo una de las periodistas más conocidas del mundo del corazón, a lo largo de su vida Lydia Lozano ha tenido que vérselas con muchos rostros muy conocidos de nuestro país. Sin embargo, nadie esperaba era que se llevase mal con Carmen Lomana.

Esta confesión surgió al estar hablando sobre Nacho Palau y de su paso por ‘Supervivientes 2022’. Es entonces cuando, de un momento a otro, Lydia recordó una pelea que tuvo con Carmen Lomana hace aproximadamente un año.

La tensión entre Ana María Aldón y Lydia Lozano inunda el plató de #Sálvame https://t.co/QNxWMfecTg — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 11, 2022

Tras ese enfrentamiento que tuvo lugar en el Deluxe hacer ya más de un año, ambas se dejaron de hablar. «A Carmen Lomana yo no le pienso contestar en mi vida», exclamó la colaboradora de ‘Sálvame’.

«Yo no voy a contestar en mi vida a esta señora. Por Miguel Bosé tuve con ella una de las broncas más grandes que he tenido en mi vida telefónicamente. Me pegó cuatro gritos… Esa que veis aquí… Me acuerdo que estaba yo preparando la cena y se me estaba cayendo el aceite y no lo notaba de los gritos que me estaba dando», recordó la periodista.

«Luego me decía: ‘no me chilles’. Me vino a decir que yo no conocía de nada a Miguel Bosé», explicó, y a pesar de que iba a seguir contando la historia, María Patiño y Jorge Javier Vázquez le han cortado para seguir con otros temas de la tarde.